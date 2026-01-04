Manuel Pellegrini, muy duro tras el 5-1 del Betis en el Bernabéu: "Me da más bronca recibir dos goles a balón parado"

El Real Betis Balompié encajó cinco goles en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid en una tarde malísima en la que la única nota positiva fue Cucho Hernández, con un conjunto verdiblanco que destacó, negativamente, por sus errores defensivos.

Sobre el partido habló al término Manuel Pellegrini, analizando la dura derrota por 5-1, hablando de nombres propios y pensando en el siguiente encuentro.

Valoración rápida: "Cuestan goles y finiquitaron el partido muy bien con esos dos últimos goles. Hubo un momento que fue más equilibrado y que no refleja el marcador que fue. El marcador está y hay que revisar y ver los errores que hemos cometido".

Análisis del partido de Manuel Pellegrini

Pellegrini, muy molesto con los goles a balón parado: "Lo que me da más bronca el haber recibido dos goles de balón parado, que los pueden hacer también, pero no cabeceando solos en el área los dos. Eso desequilibra el marcador. Todo el funcionamiento lo desequilibra un solo balón que es un córner o un tiro libre. Empezaron mejor los primeros 20 minutos, pero sin tener muchas ocasiones salvo el córner, terminamos los últimos 20 minutos mejor y en el segundo tiempo lo superamos en el juego, pero en el marcador hicieron dos goles y se terminó el partido. También los palos, pero ahí queda ese grado de fortuna. Es la segunda vez que recibimos cinco goles, la defensa aguanta muy bien o aguanta muy mal como hoy día, no solo la defensa, sino el rendimiento defensivo. Tenemos que mejorarlo".

Medirse al Real Madrid sin Mbappé: "Enfrentar al Madrid es igual de difícil. Mbappé es un jugador que le hace mucha falta a ellos, que hace muchos goles y vuelvo a reiterar que el marcador está marcado por dos goles a balón detenido. El Madrid tiene un plantel para poder reemplazar a cualquier jugador, aunque sean tan importante como Mbappé, y lo demostró Gonzalo. Es un equipo completísimo y no creo que por una o dos variantes puede demostrar su potencial. Venía herido y jugó con muchas ganas, pero también te digo que los ayudamos bastante en los goles".

Rodrygo entre Bartra y Bellerín en el partido entre el Real Madrid y el Real Betis Balompié este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. / Kiko Huesca / EFE

El plan del Madrid: "No creo que haya habido nada que nos sacase de zona, el equipo local controló los primeros minutos, pero sin posibilidades de gol. En el segundo tiempo hasta el 3-1 y hasta el 4-1 podíamos haber descontado, no me puede sorprender nada con un equipo que tiene un gran plantel, un gran técnico y que está jugando con su público".

Nada positivo: "Positivo nada. Lo único que tratamos y eso el equipo lo tiene es tener la personalidad de salir a buscar el partido. No pretendemos refugiamos atrás porque no creceríamos. Si jugando de igual a igual el Madrid te supera está dentro de la lógica. Me da lástima haber regalado dos goles a balón parado y nosotros que tuvimos 3 o 4 córners terminaron en las manos de Courtois. Hay que hacer autocrítica y seguir adelante".

Actuación de Giovani Lo Celso: "Lo vi muy bien, nos dio mucha dinámica, dio un tiro en el poste y metió varias pelotas buenas de gol. Venía entrenando bien, el equipo venía en una buena racha y me alegro por esos 45 minutos que hizo".

Partido a partido sin pensar en la Champions League: "Eso hay que demostrarlo en el campo. Perder de visita contra el Madrid a lo mejor refleja la diferencia de ambos equipos, pero hoy día no, tuvimos oportunidades de gol clarísimas y ellos lo hicieron de balón detenido. Duele mucho esta derrota y hay que tratar de borrarla lo antes posible y seguir pensando como siempre, nunca pensamos en la Champions, en la Europa League, ni Conference, vamos partido tras partido para demostrar lo que estamos capacitados. Duele esta derrota y tratar de olvidarla lo antes posible".