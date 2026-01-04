El Betis de Pellegrini llega al Santiago Bernabéu para iniciar 2026 ante un Real Madrid sin Mbappé

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini viaja este sábado a Madrid para medirse en el Santiago Bernabéu al Real Madrid. Será el inicio de 2026, una dura prueba para los verdiblancos, que llegan sin Isco ni los internacionales en la Copa África ante un conjunto del discutido Xabi Alonso que lo hace sin Huijsen, Arnold, Carvajal, Militão ni Mbappé. Aun así, Manuel Pellegrini afronta el partido con optimismo y máxima concentración, consciente de que, como él mismo recalca, “lo importante son los que están disponibles para jugar y no las bajas”.

El Ingeniero no ha logrado vencer como visitante en el Bernabéu, un reto que este año se suma a la necesidad de consolidar la buena dinámica que viene mostrando el equipo en 2025. Tras la goleada ante el Getafe en La Cartuja, Pellegrini cuenta con Antony recuperado, Diego Llorente y Junior Firpo, lo que le permitirá armar una alineación algo más parecida a la habitual.

La presencia de Lo Celso también será determinante, especialmente ante la ausencia de Isco, cuya recuperación avanza con esfuerzo y disciplina diaria en la Ciudad Deportiva. "Giovani Lo Celso, independiente que esté Isco o no esté Isco, es un jugador muy importante para nosotros. Sin lugar a duda que la ausencia de Isco por el tiempo prolongado que va a ser, nos da más necesidad de tener a Gio en ese puesto, también lo está haciendo Pablo Fornals muy bien", declaraba el técnico verdiblanco en la previa.

El plan de Pellegrini en el Bernabéu con Antony titular

En la portería Álvaro Valles sigue sumando méritos tras mantener la portería a cero ante el Getafe, lo que complica la rotación con Pau López. En defensa, Bartra y Natan parecen fijos en el centro, mientras que Valentín Gómez, Ricardo y Junior Firpo, ya recuperado, se disputarán el carril zurdo de la zaga. Ángel Ortiz mantendrá la titularidad en el lateral derecho, relegando a Héctor Bellerín al banquillo. La defensa verdiblanca deberá estar atenta a las rápidas transiciones del Madrid, especialmente sin Mbappé y con Rodrygo como referencia ofensiva junto a Vinícius y probablemente Gonzalo García, quien ya gustara desde verano en Heliópolis.

Alineación del Real Betis Balompié Visualización de la alineación del Real Betis Balompié.

En el centro del campo, Marc Roca se perfila como eje junto a Nelson Deossa, que tendrá libertad para conducir y buscar espacios en la medular rival. La creatividad y la conexión con la delantera recaerán en Pablo Fornals o Giovani Lo Celso, mientras que la banda izquierda aún genera incógnitas. Aitor Ruibal, autor de un doblete contra el Getafe, se perfila como candidato, aunque Lo Celso podría adaptarse a esa posición y Rodrigo Riquelme también aparece como opción ofensiva para cerrar la línea de ataque junto Antony en la derecha y a Cucho Hernández en punta.

Más allá de las alineaciones, Pellegrini enfatiza que el objetivo es claro: sumar puntos en un estadio exigente y continuar la buena trayectoria del equipo en las tres competiciones. Sobre el mercado de invierno, el técnico confirma que cualquier refuerzo pasará por ajustes de jugadores importantes dentro del plantel y que la prioridad sigue siendo mantener y potenciar a los jugadores actuales, en un contexto de exigencias deportivas y limitaciones económicas.

El debut del Betis en 2026, con un rival histórico como el Real Madrid en el Bernabéu, ante el que ha empatado en tres de sus últimas cinco visitas, presenta un reto para los de Manuel Pellegrini, que quieren derribar un nuevo muro en Concha Espina y recuperar parte del terreno perdido en la primera mitad respecto a las posiciones de Champions League.