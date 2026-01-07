El Betis entrena de cara a Oviedo mientras espera a Bakambu

El Real Betis Balompié volverá a la acción este sábado en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo en la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Será el segundo partido del año del conjunto bético, que cayó en el estreno de 2026 por 5-1 en el Santiago Bernabéu.

Esta semana empieza a recuperar hombres Manuel Pellegrini, con Cédric Bakambu siendo el primero en regresar tras su participación con República Democrática del Congo en la Copa África. El delantero africano del Betis cayó ante Argelia en los octavos de final en el 118' con un gol de Boulbina.

El ariete verdiblanco disputó 88' minutos ante los argelinos y en la fase de grupos 85' en la victoria ante Benín en el encuentro inaugural y 66' en el empate contra Senegal en el que anotó el gol congoleño. Descansó en el triunfo de Congo frente a Botswana.

Cédric Bakambu, en el partido entre Argelia y RD Congo de los octavos de final de la Copa de África en Marruecos. / AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Cédric Bakambu, el primero en regresar de la Copa África, podría ir citado a Oviedo

Semana de novedades en el Betis con la más que probable vuelta a tiempo de Cédric Bakambu para la disputa del Oviedo-Betis del próximo sábado. El congoleño fue apeado de la Copa África el pasado martes 6 de enero. Con el ariete de Vitry-sur-Seine en teoría disponible, Manuel Pellegrini tendrá de nuevo un recambio de Cucho Hernández, dado que Chimy Ávila está cercano a abandonar la entidad verdiblanca en este mercado invernal.

A la espera del Ok de LaLiga al Getafe que le permita fichar, el delantero rosarino se ejercita con normalidad un día más a las órdenes del Ingeniero, quien ya habló del argentino en la rueda de prensa previa al Real Madrid, afirmando que seguía contando con él como uno más, a la par que dejaba claro que si salían jugadores tenía que ser para reforzar el plantel, no para un cambio de nombre por nombre.

"A Chimy lo veo muy bien. Está entrenando con mucha intensidad, está teniendo algunos minutos. Es un jugador importante para nosotros. Y por ahora yo lo sigo considerando jugador del plantel y está considerado tanto en la lista de citados como de tener la oportunidad de volver a jugar. Lo otro va a depender mucho, como dijo el presidente, de tener que vender un jugador. Si se vende un jugador, vamos a ver a dónde nos debilitamos para saber cuál es el más importante para traer. Yo lo he dicho, el plantel hasta el momento ha respondido y si hay que potenciarlo, tiene que ser con potencialidad que se hizo el año pasado, que vino Antony, vino Cucho, jugador importante, y no un nombre que va a reemplazar a un jugador que pueda ser vendido. No podemos especular ni tener intereses particulares en alguna posición en este momento", declaró Pellegrini sobre Chimy Ávila.

Ez Abde y Amrabat siguen con Marruecos en la Copa África

Quienes serán ausencia segura al menos por una semana más son Ez Abde y Sofyan Amrabat, ambos con Marruecos tras lograr el pase a los cuartos de final de la Copa África al vencer por la mínima a Tanzania. Este viernes se verán las caras los de Walid Regragui contra Camerún en la búsqueda de un billete a las semifinales.

En estos momentos, lo que más preocupa en el Betis es el estado de Sofyan Amrabat, que se ha perdido los dos últimos partidos de Marruecos por molestias y sigue sin entrenar con el grupo.

Desde el golpe con Isco Alarcón frente al Utrecht no ha mejorado el de Huizen, que sí forzó para jugar en los dos duelos iniciales del certamen africano. Ahora, la preocupación en torno a su estado de salud crece mientras el combinado marroquí prepara los cuartos de final. Si pasan de fase jugarán otro encuentro más seguro: la final o el tercer y cuarto puesto.