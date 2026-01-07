Elche, rival del Betis en octavos de final de la Copa del Rey

El Real Betis Balompié ya conoce a su nuevo rival en la Copa del Rey, al que se enfrentará en los octavos de final. En el mediodía de este miércoles 7 de enero se ha celebrado el sorteo a partir de las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) con la presencia de los 16 equipos, entre ellos 11 de LaLiga EA Sports y 5 de LaLiga Hypermotion.

La eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey se jugará entre los días13, 14 y 15 de enero, con los cuatro equipos de la Supercopa habiendo recibido a cuatro de Segunda División, siendo aún una ronda condicionada y sin sorteo puro. Con cinco equipos de la categoría de plata todavía, uno de los partidos enfrentará a un Primera contra un Segunda al margen de los cuatro emparejamientos predefinidos.

Los de Manuel Pellegrini vienen de solventar de forma cómoda las primeras eliminatorias en Copa del Rey: frente al Palma del Río, Torrent y Real Murcia. En competición liguera, el conjunto verdiblanco sumó una dura derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en el primer partido de 2026, perdiendo por 5-1. Antes de este duelo copero el Betis jugará en el Carlos Tartiere ante el Oviedo este sábado en la jornada 19 de LaLiga EA Sports, partido para el que podría ir citado Bakambu.

Elche, rival del Betis en la Copa del Rey

Los verdiblancos jugarán los octavos de final en el estadio de La Cartuja, seguramente el martes 13 de enero. Lo hará ante un conjunto de Primera División, ante el Elche Club de Fútbol de Éder Sarabia, exsegundo entrenador bético durante la etapa de Quique Setién.

Formato de la Copa del Rey

La Copa del Rey continúa con el mismo formato del pasado año. En esta temporada, los encuentros eliminatorios se disputarán a partido único, con la excepción de las semifinales que serán a doble partido. La novedad en los octavos de final es que se implementa el VAR en los ocho partidos.

Cuándo se jugará la eliminatoria

En esta ronda de Copa del Rey sí habrá VAR, por lo que las decisiones arbitrales podrán ser revisadas. La eliminatoria tendrá lugar entre los días 13, 14 y 15 de enero.

Sorteo Copa del Rey / RFEF

Todos los emparejamientos