Horario y dónde ver el sorteo de la Copa del Rey: el Betis conocerá a su rival en octavos de final

El Real Betis Balompié conocerá en unas horas a su próximo rival en la Copa del Rey en el sorteo de octavos de final que tendrá lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

16 son los equipos ya definidos para una ronda que seguirá siendo a partido único y que ya incorporará el VAR. No será un sorteo puro, ya que los cuatro participantes en la Supercopa, Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic, se enfrentarán a cuatro de los cinco rivales de Segunda División, mientras el resto de Primera se cruzará entre sí, con partidos entre el 13 y el 15 de enero.

Eso sí, el rival de menor categoría que quedaría sin medirse a uno de los de la Supercopa lo hará ante un Primera, jugando el inferior en campo propio.

¿Cómo quedan los bombos del sorteo de octavos de final de la Copa del Rey 2025/26? Bombo A (Supercopa): FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Bombo B (Primera División): Elche, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna, Rayo Vallecano y Alavés.

Bombo C (Segunda División): Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Burgos y Albacete.

¿A qué hora es el sorteo de octavos de la Copa del Rey hoy?

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 se llevará a cabo este miércoles 7 de enero.

El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF, y empezará a partir de las 13:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey gratis por TV y online?

En España, el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play. Del mismo modo, Movistar+ también emitirá la ceremonia.