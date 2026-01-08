Alineación probable del Betis ante el Oviedo: Pellegrini ajustará el once en el Tartiere

El Real Betis Balompié disputará este sábado su segundo encuentro de 2026. Lo hará ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere que ha cambiado ya tres veces de entrenador y que está sumido en su peor racha histórica en Primera División, con once partidos sin ganar, superando los tristes guarismos de la 63/64 y de la 98/99 con diez sin lograrlo.

Con ese contexto llegará el conjunto de Manuel Pellegrini a tierras asturianas, también después de encajar una dura goleada en el Bernabéu en el inicio de año. 5-1 le endosó el Real Madrid en un encuentro muy marcado por los graves fallos defensivos de los verdiblancos, algo que podría repercutir en el once que inicie en Oviedo el sábado.

Le queda un entrenamiento al Ingeniero al frente del Betis antes de ofrecer la rueda de prensa y de volar rumbo al destino del choque liguero, con la duda de si Cédric Bakambu, que ya estuvo esta mañana en la CD Luis del Sol y se ejercitó en el gimnasio, lo hará mañana junto a sus compañeros y podrá viajar. Si el congoleño se sube al avión puede que Chimy Ávila sea quien no parta con la expedición bética, todo claro si se acelera su salida al Getafe, que parece muy cercana.

Al margen de los dos delanteros citados, los que no estarán 100% en el Oviedo-Betis son Isco Alarcón, lesionado, y Sofyan Amrabat y Ez Abde con Marruecos en la Copa África. El seleccionador marroquí, Walid Regragui, avisó en la previa del partido contra Camerún que el pivote de Huizen siente dolor, que no está recuperado y que tendrán que evaluar si puede jugar, confirmando que está tocado desde el choque con Isco Alarcón.

Alineación del Real Betis Balompié ante el Real Oviedo Visualización de la alineación del Real Betis Balompié ante el Real Oviedo.

Pellegrini prepara un once renovado en Oviedo

Incluso en la portería, que la ha venido defendiendo Álvaro Valles en Liga y Europa League desde la última lesión de Pau López, hay posibilidad de ver de nuevo al gerundense bajo palos en el once que presente el Betis en Oviedo. Será Manuel Pellegrini quien decida si devolver al catalán al arco o mantener al de La Rinconada, que ha venido aportando seguridad en los últimos encuentros. Se acerca la Copa del Rey ante el Elche, competición para Adrián, y Pau López ya está al 100% para volver a la titularidad. Es una de las dudas.

Además de lo que suceda con los guardametas, donde sí habrá casi con rotundidad modificaciones será en la defensa. El Ingeniero no quedó contento con el planteamiento defensivo de su equipo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, encajando cinco goles de los cuales dos fueron a balón parado y en los cinco hubo fallos a la hora de afrontar las situaciones de los remates de Gonzalo García, Asencio y Fran García.

Nadie se libró de la desaplicación en la zaga, por lo que podría formar perfectamente con Héctor Bellerín -salió por Ángel amonestado tras el descanso- en la derecha, Diego Llorente entrando por Marc Bartra junto a Natan, y Valentín Gómez en la izquierda, que no jugó incomprensiblemente en Madrid y sí lo hizo Ricardo Rodríguez, quedando retratado en tres acciones por perder la marca con Gonzalo (1-0) y romper el fuera de juego en los dos últimos en centros laterales que al margen, pudieron ser mejor contrarrestados.

Lo Celso presiona un balón ante Vinícius en el Real Madrid-Real Betis Balompié disputado en el Santiago Bernabéu de LaLiga EA Sports. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Lo Celso y Riquelme piden paso en el once

También debería haber caras nuevas en el Betis del mediocampo en adelante. Marc Roca se ha consolidado como fijo al no estar Sofyan Amrabat, aunque podría Sergi Altimira jugar de cierre como en el inicio liguero. Junto al de Vilafranca del Penedès, titular casi 100%, podría estar Pablo Fornals, retrasando su posición para aportar trabajo en un escenario que quizás requiera de mucha sangre fría en determinados tramos del choque para evitar que el empuje del Oviedo como local se imponga al control del Betis.

En ese caso, sería Giovani Lo Celso quien volvería a la mediapunta tras firmar una más que aseada segunda parte en el Bernabéu, con palo incluido, y caso parecido será el de Rodrigo Riquelme, que podría ingresar en el once por Aitor Ruibal partiendo como extremo izquierdo. Los dos necesitan dar más y puede que en el Tartiere tengan la oportunidad de demostrarlo.

No habrá lugar a la especulación ni en el extremo derecho ni en el delantero, siendo Antony y Cucho fijos en el esquema de Manuel Pellegrini. Eso sí, el zurdo de Osasco debe dar más cuando no marca y ser más influyente en el juego, ayudando más al cafetero en labores de generación de peligro.