Chimy sigue entrenando y Bakambu regresa de la Copa África a dos días del Oviedo-Betis

El Real Betis Balompié ultima su preparación de cara al último partido de la primera vuelta de LaLiga EA Sports. Será en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo este sábado, y a dos días del choque entrenan los de Manuel Pellegrini en la Ciudad Deportiva Luis del Sol sin cuatro integrantes de la primera plantilla, aunque uno de ellos, Cédric Bakambu, debería ejercitarse el viernes antes de partir con el equipo para Asturias.

El delantero de República Democrática del Congo ya está de vuelta de la Copa África tras caer su selección en la prórroga ante Argelia en los octavos de final con un gol de Boulbina en el 118'. El congoleño, presente en la charla de Manuel Pellegrini antes de la sesión, se ha retirado al interior de las instalaciones deportivas a hacer trabajo individual en el gimnasio con vistas a reincorporarse a la dinámica grupal en la sesión previa al encuentro. Antes del comienzo de la sesión hubo pasillito para Giovani Lo Celso, que en el Santiago Bernabéu sumó 100 partidos oficiales con la elástica de las trece barras. Puede ser una de las novedades en el once en Oviedo.

El Correo

Bakambu debería entrar en la convocatoria

Será Cédric Bakambu la novedad en la convocatoria del Betis para Oviedo, que sigue sin contar con Isco Alarcón, lesionado, y sin los internacionales marroquíes, Sofyan Amrabat y Ez Abde, ambos concentrados en su país a la espera de los cuartos de final ante Camerún de este viernes. Desde la federación magrebí transmitían tranquilidad con el pivote de Huizen, que no jugó los dos últimos enfrentamientos pero que debería estar para saltar de inicio frente a los Leones Indomables.

De esta forma, tres serán las bajas con las que contará Manuel Pellegrini para el cierre de la primera mitad de temporada en el Tartiere. Los canteranos Jorge Oreiro y Dani Pérez se han ejercitado a las órdenes del Ingeniero este jueves en un Betis que podría contar con novedades en el once inicial ante los carbayones, fruto en parte de la última actuación defensiva del equipo verdiblanco en el Bernabéu.

El que sigue entrenando a la espera de que se resuelva su salida es Chimy Ávila. El argentino tiene todo muy avanzado con el Getafe CF para unirse cedido con opción de compra al conjunto azulón, quien tiene problemas que solucionar con LaLiga para dar luz verde a la llegada del atacante rosarino.

Horario y dónde ver por televisión el Real Oviedo-Real Betis Balompié