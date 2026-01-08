Ya es oficial: el Betis sabe cuándo recibirá en La Cartuja al Elche en Copa del Rey

El Real Betis Balompié conoció el pasado miércoles en el sorteo de la Copa del Rey a su rival de los octavos de final. El Elche Club de Fútbol del exsegundo entrenador bético, Éder Sarabia, será quien pase por La Cartuja en busca de un pase a los cuartos de final de la competición del KO.

La eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey se jugará entre los días13, 14 y 15 de enero, con los cuatro equipos de la Supercopa habiendo recibido a cuatro de Segunda División, siendo aún una ronda condicionada y sin sorteo puro. Con cinco equipos de la categoría de plata todavía, uno de los partidos enfrentará a un Primera contra un Segunda al margen de los cuatro emparejamientos predefinidos.

Todos los emparejamientos

Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid

Real Racing Club - FC Barcelona

Cultural y Deportiva Leonesa - Athletic Club

Albacete Balompié - Real Madrid

Burgos Club de Fútbol - Valencia CF

Real Betis Balompié - Elche CF

Real Sociedad de Fútbol - CA Osasuna

Deportivo Alavés - Rayo Vallecano

Cuándo se jugará el Betis-Elche

La eliminatoria entre el Real Betis Balompié y el Elche Club de Fútbol se disputará el miércoles 14 de enero en La Cartuja a partir de las 21:00 horas. Hay que recordar que ambos equipos juegan su partido previo de Liga el sábado, haciéndolo a las 14:00 los verdiblancos en Oviedo y a las 21:00 los ilicitanos en Valencia.

Entra el VAR en los octavos de final