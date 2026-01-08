Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Francis en MatalascañasAdiós a la gasolinera de AlcosaLesión Amrabat BetisCesta El PaisanoFechas clave SevillaLíneas Metro Sevilla
instagramlinkedin

Real Betis

Ya es oficial: el Betis sabe cuándo recibirá en La Cartuja al Elche en Copa del Rey

El encuentro de octavos de final entre verdiblancos e ilicitanos se disputará finalmente el miércoles a las 21:00

Sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey este miércoles en Las Rozas (Madrid).

Sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey este miércoles en Las Rozas (Madrid). / ZIPI ARAGON / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié conoció el pasado miércoles en el sorteo de la Copa del Rey a su rival de los octavos de final. El Elche Club de Fútbol del exsegundo entrenador bético, Éder Sarabia, será quien pase por La Cartuja en busca de un pase a los cuartos de final de la competición del KO.

La eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey se jugará entre los días13, 14 y 15 de enero, con los cuatro equipos de la Supercopa habiendo recibido a cuatro de Segunda División, siendo aún una ronda condicionada y sin sorteo puro. Con cinco equipos de la categoría de plata todavía, uno de los partidos enfrentará a un Primera contra un Segunda al margen de los cuatro emparejamientos predefinidos.

Todos los emparejamientos

  • Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid
  • Real Racing Club - FC Barcelona
  • Cultural y Deportiva Leonesa - Athletic Club
  • Albacete Balompié - Real Madrid
  • Burgos Club de Fútbol - Valencia CF
  • Real Betis Balompié - Elche CF
  • Real Sociedad de Fútbol - CA Osasuna
  • Deportivo Alavés - Rayo Vallecano

Cuándo se jugará el Betis-Elche

La eliminatoria entre el Real Betis Balompié y el Elche Club de Fútbol se disputará el miércoles 14 de enero en La Cartuja a partir de las 21:00 horas. Hay que recordar que ambos equipos juegan su partido previo de Liga el sábado, haciéndolo a las 14:00 los verdiblancos en Oviedo y a las 21:00 los ilicitanos en Valencia.

Noticias relacionadas y más

Entra el VAR en los octavos de final

La Copa del Rey continúa con el mismo formato del pasado año. En esta temporada, los encuentros eliminatorios se disputarán a partido único, con la excepción de las semifinales que serán a doble partido. La novedad en los octavos de final es que se implementa el VAR en los ocho partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents