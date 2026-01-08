Real Betis
Ya es oficial: el Betis sabe cuándo recibirá en La Cartuja al Elche en Copa del Rey
El encuentro de octavos de final entre verdiblancos e ilicitanos se disputará finalmente el miércoles a las 21:00
El Real Betis Balompié conoció el pasado miércoles en el sorteo de la Copa del Rey a su rival de los octavos de final. El Elche Club de Fútbol del exsegundo entrenador bético, Éder Sarabia, será quien pase por La Cartuja en busca de un pase a los cuartos de final de la competición del KO.
La eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey se jugará entre los días13, 14 y 15 de enero, con los cuatro equipos de la Supercopa habiendo recibido a cuatro de Segunda División, siendo aún una ronda condicionada y sin sorteo puro. Con cinco equipos de la categoría de plata todavía, uno de los partidos enfrentará a un Primera contra un Segunda al margen de los cuatro emparejamientos predefinidos.
Todos los emparejamientos
- Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid
- Real Racing Club - FC Barcelona
- Cultural y Deportiva Leonesa - Athletic Club
- Albacete Balompié - Real Madrid
- Burgos Club de Fútbol - Valencia CF
- Real Betis Balompié - Elche CF
- Real Sociedad de Fútbol - CA Osasuna
- Deportivo Alavés - Rayo Vallecano
Cuándo se jugará el Betis-Elche
La eliminatoria entre el Real Betis Balompié y el Elche Club de Fútbol se disputará el miércoles 14 de enero en La Cartuja a partir de las 21:00 horas. Hay que recordar que ambos equipos juegan su partido previo de Liga el sábado, haciéndolo a las 14:00 los verdiblancos en Oviedo y a las 21:00 los ilicitanos en Valencia.
Entra el VAR en los octavos de final
La Copa del Rey continúa con el mismo formato del pasado año. En esta temporada, los encuentros eliminatorios se disputarán a partido único, con la excepción de las semifinales que serán a doble partido. La novedad en los octavos de final es que se implementa el VAR en los ocho partidos.
- El Betis tiñe La Cartuja de solidaridad con su emblemática lluvia de peluches
- La MLS llama a la puerta de Lo Celso: el Inter Miami de Messi se interesa por el argentino
- Manuel Pellegrini, sobre la lesión de Llorente: 'No se ha resentido, fue un problema en el aductor
- Haro, sobre si podrían coincidir Betis y Sevilla en La Cartuja: 'Yo tengo claro que tengo un contrato con el estadio olímpico
- Alineaciones y horario del Murcia-Betis: Lo Celso toma el mando
- Manuel Pellegrini, muy duro tras el 5-1 del Betis en el Bernabéu: 'Me da más bronca recibir dos goles a balón parado
- Manuel Pellegrini habla sobre el estado de Lo Celso: 'Lo llevamos con cuidado no dándole más minutos de lo aconsejable
- Las notas de los jugadores del Betis ante el Murcia: Adrián se lleva el MVP