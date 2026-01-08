Malas noticias para Betis y Marruecos: Regragui reconoce que Amrabat sigue tocado

En el día previo al Camerún-Marruecos de cuartos de final de la Copa África, Sofyan Amrabat, pivote marroquí del Real Betis Balompié, no se ejercita con su selección y apunta a ser baja para el partido.

Ha sido el propio seleccionador del país del norte de África, Walid Regragui, quien ha confirmado ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que el centrocampista de Huizen no ésta al 100%. Fue en la acción en los primeros minutos del Betis-Utrecht cuando Isco y Amrabat chocaron, cayendo ambos lesionados y, aunque el internacional marroquí forzó en los dos primeros encuentros del certamen africano de selecciones, jugando los 90' en el debut ante Comores (2-0) y 82' en el empate a uno ante Mali, no ha estado en condiciones para jugar contra Zambia el último de grupos ni frente a Tanzania en los octavos de final.

Ahora, regragui, ha sido el que ha hablado sobre el centrocampista defensivo del Betis, afirmando que no está recuperado: "Sofyan Amrabat sigue con problemas de tobillo; pensábamos que volvería tras su lesión contra el Betis, pero no está al cien por cien. Tiene dolor y estamos haciendo todo lo posible para que esté al cien por cien. Ya veremos si puede jugar o no".

¿Cuándo podrían regresar Amrabat y Abde al Betis?

En el caso de que Marruecos fuera eliminada por Camerún este viernes, tanto Sofyan Amrabat como Ez Abde podrían llegar al choque de octavos de final de Copa del Rey ante el Elche en La Cartuja, en mejor forma si el duelo, sin horario por el momento, fuera el miércoles en vez de el martes. De todas formas, aunque eso sucediera sería muy extraño que Amrabat pudiera ser de la partida.

En el supuesto de que el combinado de Walid Regragui avanzara de ronda y se metiera en semifinales, ya jugaría sí o sí como mínimo el tercer y cuarto puesto, por lo que tampoco estarían ni Amrabat ni Abde para un partido importante como es el Betis-Villarreal en La Cartuja del sábado 17 de enero.