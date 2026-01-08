Real Oviedo-Real Betis Balompié: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Real Betis Balompié cerrará la primera vuelta de LaLiga EA Sports ante el Real Oviedo. Lo hará en el Carlos Tartiere, estadio que pisará por primera vez en el Siglo XXI ante un conjunto oviedista recién ascendido que ocupa el farolillo rojo de la clasificación y que ya ha cambiado dos veces de técnico en lo que va de curso. Tras el partido contra los carbayones, los verdiblancos jugarán los octavos de final de la Copa del Rey ante el Elche en La Cartuja.

El conjunto de Manuel Pellegrini contará, seguramente, con la novedad de Cédric Bakambu en la lista de citados tras su eliminación de la Copa África. A República Democrática del Congo la echó Argelia en la prórroga de los octavos de final con un gol de Boulbina y de esta forma el delantero bético finaliza su participación en el certamen. Se prevé que entre este jueves y viernes llegue a Sevilla y pueda volar con el equipo a tierras asturianas.

De esta forma, el Ingeniero ganará un nuevo integrante en el ataque, en el que cuenta todavía con Chimy Ávila mientras se perfila su salida, bien sea al Getafe CF si LaLiga da el ok al conjunto azulón, o a Boca Juniors, cada vez mejor posicionado para hacerse con los servicios del rosarino en este mercado invernal. El jugador sabe desde hace tiempo -el Betis ya intentó su marcha en verano al Pumas- que no cuenta y debe salir, barajando opciones en las que proseguir su carrera.

Al margen de Bakambu y Chimy no hay novedades en el Betis, que cuenta todavía con la baja de Isco Alarcón, al que le queda un tiempo para reaparecer, y con las ausencias de Sofyan Amrabat y Ez Abde, ambos en la Copa África con Marruecos. Aunque cayeran eliminados el viernes ante Camerún en los cuartos de final no llegarían al duelo frente a los de Guillermo Almada, que ha empatado los dos partidos disputados al frente de los oviedistas desde su llegada.

Pablo Fornals, en un entrenamiento con el Betis de esta semana en la CD Luis del Sol / Real Betis

Horario del partido entre el Real Oviedo y el Real Betis Balompié

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini viajará hasta tierras asturianas para medirse al Real Oviedo en la jornada 19 de LaLiga EA Sports este sábado 10 de enero a partir de las 14:00 horas en el Carlos Tartiere.

Los cinco encuentros más recientes en el feudo carbayón hacen referencia al pasado siglo, saldándose con dos victorias para los verdiblancos por la mínima (0-1), dos empates 1-1 y un 0-0. El más próximo fue el 20 de febrero del año 2000, adelantando al Betis Alfonso en el 19' y empatando Rubén Suárez en el 82'.

Dónde ver por televisión el Real Oviedo-Real Betis Balompié

El encuentro entre el Real Oviedo de Guillermo Almada y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.