Pellegrini no se fía del Oviedo: "Los de abajo quieren remontar"

El Real Betis ya mira al partido de este sábado en el Carlos Tartiere y su entrenador, Manuel Pellegrini, ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa al duelo ante el Oviedo con un mensaje claro: máxima exigencia tras la goleada encajada en el Bernabéu y ninguna confianza pese a que el rival sea colista.

El técnico chileno ha reconocido que el 5-1 ante el Real Madrid le ha dolido especialmente y que el equipo ha hecho autocrítica durante la semana. "Perder de esa manera siempre duele", ha admitido, antes de advertir de lo peligroso que es medirse a un equipo de la zona baja. “Los equipos de abajo quieren remontar y si crees que con menos intensidad los vas a superar, no lo vas a hacer”, ha subrayado.

Pellegrini ha señalado que espera un Betis "completo" en Oviedo, con el objetivo de superar los 30 puntos al cierre de la primera vuelta y seguir vivo en las tres competiciones: LaLiga, Copa del Rey y Liga Europa.

En cuanto a la convocatoria, el entrenador ha confirmado que Cédric Bakambu no entra en la lista tras su regreso de la Copa de África. Ha explicado que necesita ponerse al día físicamente y ha desvinculado su ausencia de cualquier posible salida en el mercado de invierno, algo que ha calificado de "rumores".

Distinta es la situación de Chimy Ávila, que sí ha entrado en la convocatoria pese a que negocia su futuro. Pellegrini ha destacado que el argentino está entrenando muy bien y ha insistido en que "todos los jugadores del plantel se mantienen vigentes", al margen de especulaciones.

Sobre la defensa, el técnico verdiblanco ha restado dramatismo a la goleada del Bernabéu y ha recordado que el equipo ha encajado 14 goles en 16 partidos, aunque ha admitido que ante Real Madrid y Barcelona se han producido baches defensivos que deben corregirse.

La única baja confirmada sigue siendo la del capitán, Isco Alarcón, de quien ha reconocido que es difícil concretar plazos de recuperación, aunque ha insistido en que el equipo debe buscar soluciones y ha recordado que el Betis ha sabido competir a buen nivel pese a las ausencias.

Por último, Pellegrini ha subrayado la importancia de la Copa del Rey, competición en la que el Betis jugará el miércoles los octavos de final ante el Elche en La Cartuja. "Estamos a cinco partidos de un título y de la opción de jugar la Supercopa", ha señalado, sin dejar de valorar el buen momento del conjunto ilicitano.