Cucho Hernández, crítico con el Betis: "Esto es el fútbol, si no cobras, te cobran"

El Real Betis Balompié sumó un insuficiente punto en su visita al colista, al Real Oviedo, en el Carlos Tartiere, en un partido que dominó, en el que tuvo las mejores ocasiones, y el que no fue capaz de definir.

Al término del encuentro habló Cucho Hernández, que fue el mejor de los verdiblancos en el ataque, teniendo hasta dos goles en disparos que terminaron ambos en la madera y haciendo jugar a sus compañeros.

El colombiano fue muy crítico con la actuación del equipo, reaccionando cuando ya iba por debajo en el marcador.

Molesto con el funcionamiento del Betis: "El partido duró 90' y reaccionamos los últimos diez, ahí está la equivocación, pretender que cuando nos golpeen, ahí sí queramos apretar un poquito. Nos equivocamos en esa parte".

Valora el punto conseguido: "En lo positivo, sacar un punto en cualquier campo es positivo. Queríamos los tres puntos y no pudo ser, aquí seguimos".

Análisis del partido: "Tuvimos varias opciones, no concretamos y ellos, a la primera clara, han hecho el gol. Este es el fútbol. Si no cobras, te cobran. Al menos pudimos rescatar el punto".

Sobre lo que no fue preguntado el delantero colombiano del Betis al término del partido es sobre su lesión, motivo del cambio por Chimy Ávila en el minuto 80.

Manuel Pellegrini dejó claro tras el encuentro que "las tres sustituciones de Junior, Ángel y Cucho son lesiones musculares y veremos cómo responden en los próximos días, pero lo más probable es que nos quedemos con tres bajas".