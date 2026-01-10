Real Betis
Cucho Hernández, crítico con el Betis: "Esto es el fútbol, si no cobras, te cobran"
"El partido duró 90' y reaccionamos los últimos diez, ahí está la equivocación, pretender que cuando nos golpeen, ahí sí queramos apretar un poquito"
El Real Betis Balompié sumó un insuficiente punto en su visita al colista, al Real Oviedo, en el Carlos Tartiere, en un partido que dominó, en el que tuvo las mejores ocasiones, y el que no fue capaz de definir.
Al término del encuentro habló Cucho Hernández, que fue el mejor de los verdiblancos en el ataque, teniendo hasta dos goles en disparos que terminaron ambos en la madera y haciendo jugar a sus compañeros.
El colombiano fue muy crítico con la actuación del equipo, reaccionando cuando ya iba por debajo en el marcador.
Molesto con el funcionamiento del Betis: "El partido duró 90' y reaccionamos los últimos diez, ahí está la equivocación, pretender que cuando nos golpeen, ahí sí queramos apretar un poquito. Nos equivocamos en esa parte".
Valora el punto conseguido: "En lo positivo, sacar un punto en cualquier campo es positivo. Queríamos los tres puntos y no pudo ser, aquí seguimos".
Análisis del partido: "Tuvimos varias opciones, no concretamos y ellos, a la primera clara, han hecho el gol. Este es el fútbol. Si no cobras, te cobran. Al menos pudimos rescatar el punto".
Sobre lo que no fue preguntado el delantero colombiano del Betis al término del partido es sobre su lesión, motivo del cambio por Chimy Ávila en el minuto 80.
Manuel Pellegrini dejó claro tras el encuentro que "las tres sustituciones de Junior, Ángel y Cucho son lesiones musculares y veremos cómo responden en los próximos días, pero lo más probable es que nos quedemos con tres bajas".
- El Betis tiñe La Cartuja de solidaridad con su emblemática lluvia de peluches
- La MLS llama a la puerta de Lo Celso: el Inter Miami de Messi se interesa por el argentino
- Manuel Pellegrini, sobre la lesión de Llorente: 'No se ha resentido, fue un problema en el aductor
- Haro, sobre si podrían coincidir Betis y Sevilla en La Cartuja: 'Yo tengo claro que tengo un contrato con el estadio olímpico
- Alineaciones y horario del Murcia-Betis: Lo Celso toma el mando
- Manuel Pellegrini, muy duro tras el 5-1 del Betis en el Bernabéu: 'Me da más bronca recibir dos goles a balón parado
- Manuel Pellegrini habla sobre el estado de Lo Celso: 'Lo llevamos con cuidado no dándole más minutos de lo aconsejable
- Las notas de los jugadores del Betis ante el Murcia: Adrián se lleva el MVP