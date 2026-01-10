Manuel Pellegrini confirma tres lesiones y achaca al Betis la falta de efectividad: "Pudimos haber liquidado"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en rueda de prensa tras el empate ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en el que el conjunto verdiblanco se dejó dos puntos en un encuentro que dominó en ocasiones y que no fue capaz de transformar el alto volumen ofensivo en las mismas, con llegadas muy claras para haberse ido con amplia ventaja al descanso.

Los nervios y la desesperación le jugaron una mala pasada, regaló quince minutos en el segundo acto y se adelantaron los de Almada, salvando al final un punto Giovani Lo Celso.

Pellegrini habla de la falta de efectividad del Betis

Análisis del partido: "Sensaciones encontradas, primero porque creo que el equipo hizo muy buen partido, desde el comienzo y sobre todo el primer tiempo tuvimos 4 o 5 ocasiones muy claras, dos tiros en los postes que pudimos haber liquidado el partido, no se liquidó y en la única llegada de ellos convirtieron el gol, seguimos buscando, llegó el empate y en la última podíamos haberlo ganado. En cuanto a funcionamiento, actitud y entrega, no tengo nada que reclamar, en cuanto a matemática, un punto sabe a poco.

Lesionados: "Las tres sustituciones como Junior, Ángel y Cucho son lesiones musculares y veremos cómo responden en los próximos días, pero lo más probable es que nos quedemos con tres bajas".

Balance: "Una primera vuelta positiva, si bien podíamos tener un par de puntos más, estamos alrededor de lo que se necesita para clasificar a Europa, quedan 57 puntos, 19 partidos, tenemos el miércoles clasificar en Copa del Rey, en Europa buscar la clasificación, en la que vamos invictos, en términos generales estamos aprobados pero con la ambición de seguir mejorando".

Oviedo: "Lo he visto como un buen equipo que a pesar de su difícil situación matemática, pues hay que tener alrededor de 19/20 para no descender. Pero luego es un equipo con las ideas claras de fútbol que hizo buen partido, que se puso en ventaja y solamente desearle que continúe mejorando".

Falta en el gol del Betis: "No he visto repetido, no puedo hablar sobre esa acción".

Sorprendido por el colista: "He visto al Oviedo los dos últimos partidos, antes tenía otro sistema de juego, pero tiene una idea clara, que intenta jugar al fútbol y seguramente va a intentar pelear por la salvación. Por lo que demuestra, si bien no ha podido ganar, el camino es el correcto".