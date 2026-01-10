Las notas de los jugadores del Betis ante el Oviedo en el Tartiere: Cucho, el mejor de los de Pellegrini

El Real Betis Balompié se dejó dos puntos ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere en un encuentro que dominó en ocasiones y en el que no fue capaz de pasar del empate.

Fue Ilyas Chaira el que abrió el marcador en una acción en la que se separaron en demasía las líneas del Betis, empatando Lo Celso tras un centro de Antony.

Las notas de los jugadores del Betis

(2) Manuel Pellegrini: inexplicable cómo le dio entrada a Ricardo y Chimy yendo 1-0 abajo. El plan de partido no fue malo, de hecho fue muy superior en llegadas peligrosas el Betis, perdonando en el primer tiempo a un Oviedo que cobró vida llegada la hora de partido. Necesita mimbres Pellegrini para ir a más, pero pudo actuar mejor desde la banda quitando a Marc Roca. Pablo García se quedó en el banquillo y entró Chimy Ávila antes que él cuando se lesionó Cucho. ¿Estrategia de mercado o error flagrante? Empató al final por calidad, tuvo grandes ocasiones para ganar, pero no puede permitir tanto desorden defensivo. El equipo fue un caos por momentos.

Titulares

(4) Álvaro Valles: volvió a sacar pies importantes para evitar la derrota. Pudo hacer mucho más en el gol.

(5) Ángel Ortiz: no tuvo la ayuda de Antony y sacó el trabajo adelante. Se marchó lesionado con calambres musculares.

(3) Marc Bartra: perdió el duelo aéreo y regaló la jugada del gol, en la que después no ayudó a Valentín. Si te equivocas haces falta, ves amarilla y frenas la acción.

(5) Valentín Gómez: tiene que ser titular de forma indiscutible, ya sea como lateral o como hoy, como central. En el gol lo dejaron sólo y no fue capaz de cerrar el tiro de Ilyas.

(0) Junior Firpo: la única acción positiva la hizo en el 76' en un ataque del Oviedo que frenó. Hasta ese momento fue un auténtico coladero. El Betis necesita un lateral izquierdo en invierno, además de un delantero.

(4) Pablo Fornals: perdonó el 0-1 en el 25' en un fallo grave del Oviedo. Hubiera cambiado el partido.

(4) Marc Roca: desaparecido. Mal partido del catalán, que no fue capaz de cerrar el centro del campo. Vendió a Valentín en el gol.

(4) Antony: le puso un caramelo a Lo Celso, pero pudo dar mucho más, ser más influyente en el juego y debió regalarle el gol a Aitor en vez de jugársela. La asistencia no quita su mal partido.

(6) Giovani Lo Celso: salvó un punto en los minutos finales con un cabezazo tras un centro de Antony. Hasta entonces le costó mucho ser determinante,

(5) Aitor Ruibal: se hartó de trabajar, pero no generó en ataque. No tuvo su día.

(8) Cucho Hernández: estrelló una en el palo, otra en el larguero y regaló goles a sus compañeros. La suerte le fue esquiva al mejor atacante del Betis. Veremos si esas molestias son menores.

Suplentes

(5) Héctor Bellerín: en los minutos finales le regaló un buen balón a Riquelme, pero en defensa, donde reinó la anarquía, no fue capaz de cerrar su costado. Mejor en ataque que en la resta.

(4) Roro Riquelme: falló un gol cantado en el descuento. A ver cuándo vuelve a ser determinante como en Zagreb.

(3) Ricardo Rodríguez: cuando tiene todo a favor juega hacia atrás. No comete errores, pero tampoco aporta. Y es mejor que Junior. Qué drama.

(0) Chimy Ávila: su segundo apellido es tarjeta amarilla. Se jugó la roja en su primera aparición y desaprovechó un buen centro de Fornals en el descuento.