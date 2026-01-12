Alineaciones y horario del Betis-Elche: Pellegrini prepara cambios para la Copa

El Real Betis Balompié ha vuelto este lunes a los entrenamientos tras dejarse dos puntos ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere en un sábado que debió ganar, gozó de las mejores oportunidades y en el que perdió nuevamente un pulso por los puestos europeos. Obligado a no fallar se las verá con el Elche de Eder Sarabia este miércoles en La Cartuja en los octavos de final de Copa del Rey.

Para el duelo, los de Manuel Pellegrini se presentan con la enfermería en aumento tras las lesiones de Ángel Ortiz, Junior Firpo y Cucho Hernández en el feudo carbayón. "Las tres sustituciones de Junior, Ángel y Cucho son lesiones musculares y veremos cómo responden en los próximos días, pero lo más probable es que nos quedemos con tres bajas", confirmaba el Ingeniero en Oviedo. Las más serias son las del dominicano y la del colombiano, mientras que el extremeño hace trabajo de recuperación en el gimnasio. Los tres se unen a Isco, Amrabat y Abde como bajas frente a los ilicitanos.

Alineación del Real Betis Balompié

Oportunidades y rotaciones

La vuelta de la Copa del Rey devolverá a la portería a Adrián San Miguel, guardameta verdiblanco que ha jugado los tres partidos de la competición y que seguirá defendiendo en esta ronda. Por delante, en el reconocido 4-2-3-1 de Manuel Pellegrini, será Héctor Bellerín quien actúe en el carril derecho tras la baja de Ángel, con Diego Llorente regresando al once y formando pareja con Natan, al que dosificó el Ingeniero en Oviedo.

En la izquierda, dado el bajísimo rendimiento de Ricardo Rodríguez, Valentín Gómez debería ser el titular, sobre todo conociendo las intenciones del técnico chileno, que tiene esperanzas depositadas en la competición.

El torneo copero servirá para ver en acción de nuevo a Sergi Altimira y Nelson Deossa, sin minutos, algo inesperado, en el Carlos Tartiere. Entre Pablo Fornals y Giovani Lo Celso elegirá Pellegrini al 10', ganando enteros el rosarino, que viene de marcar el gol bético en Oviedo y rescatar un insuficiente punto.

Salvo sorpresa, Antony y Rodrigo Riquelme serán quienes actúen de inicio en las bandas, pudiendo Pablo García jugar como hombre más adelantado ante la lesión de Cucho Hernández. El canterano merece minutos y sin el colombiano es el que más rendimiento puede ofrecer, más si cabe cuando Cédric Bakambu y Chimy Ávila están en la rampa de salida.

Horario del partido entre el Real Betis Balompié y el Elche CF

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá al Elche Club de Fútbol de Eder Sarabia en los octavos de final de la Copa del Rey este miércoles 14 de enero a partir de las 21:00 en el estadio de La Cartuja.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié-Elche CF

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Elche Club de Fútbol de Eder Sarabia, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.