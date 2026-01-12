El Betis extiende la activación del abono para la Copa ante el Elche

La Copa del Rey vuelve a hacer parada en el Estadio de La Cartuja, recinto en el que el Real Betis Balompié juega y en el que levantó el título en 2022. El conjunto verdiblanco se medirá al Elche CF el próximo miércoles 14 de enero, a partir de las 21:00 horas, en el choque correspondiente a los octavos de final, que se resolverá a partido único en una eliminatoria en la que ya habrá VAR.

De cara a este encuentro, los abonados del club pueden activar su carné mediante el enlace recibido por correo electrónico y SMS. El coste de la activación es de 10 euros, mientras que los abonados infantiles podrán hacerlo por 5 euros. El plazo, iniciado el jueves 8 de enero, se ha ampliado y permanecerá abierto hasta hoy a las 17:00 horas.

Esta gestión también puede realizarse a través del área privada del socio, siguiendo la ruta Mi Betis > Servicios del Abonado > Activaciones.

Una vez cerrado el periodo de activación, los abonados que no hayan realizado el trámite perderán esa opción, aunque sí podrán comprar entradas en otras zonas del estadio al mismo precio que la activación (10 euros para adultos y 5 euros para infantiles, con gastos de gestión incluidos). Estas localidades estarán disponibles a partir del martes 13 de enero, mediante un enlace que se enviará en una nueva comunicación con las instrucciones correspondientes.

Por su parte, los socios ‘Soy Bético’ podrán adquirir entradas por 10 euros, mientras que el público general podrá hacerlo por 20 euros (10 euros en el caso de los infantiles), a lo que se sumarán los gastos de gestión. La venta para ambos colectivos comenzará también el martes 13 de enero.

Desde ese mismo día, los abonados y socios ‘Soy Bético’ tendrán además la posibilidad de comprar hasta cuatro entradas adicionales por 10 euros cada una, utilizando su ID y Pin, más gastos de gestión.

Para beneficiarse de este precio promocional, será necesario acceder a la taquilla online del Real Betis, seleccionar el partido ante el Elche CF y seguir los siguientes pasos:

Pulsar en ‘Comprar entradas’ dentro de la opción ‘Entrada General’ .

dentro de la opción . Elegir zona y asiento, indicar el número de localidades y añadirlas.

En la siguiente pantalla, seleccionar ‘¿Tienes un código promocional?’ e introducir el ID-Pin con el formato correspondiente.

e introducir el con el formato correspondiente. Aplicar el código para que se refleje el descuento.

Completar los datos solicitados, aceptar las condiciones legales y proceder al pago.

Para cualquier aclaración adicional, los aficionados pueden dirigirse a la Oficina de Atención al Bético a través del correo electrónico atencionalbetico@realbetisbalompie.es