Manuel Pellegrini y el momento del Betis antes de la Copa: "La ambición de crecer va por el camino correcto"

El Real Betis Balompié entrenó este martes antes de los octavos de Copa del Rey ante el Elche en La Cartuja. Lo hizo con Pau López de vuelta y sin Héctor Bellerín en una sesión en la que Manuel Pellegrini repartió petos a los jugadores y los diversificó en rondos en los primeros minutos de la sesión.

Al término del entrenamiento compareció el Ingeniero ante los medios de comunicación analizando las claves del choque copero.

Vuelta de la Copa del Rey y bajas: "Sí, son bastantes bajas. Comenzando por Isco, los dos que están en la Copa África, los cuatro que salieron con lesiones musculares en el último partido, Bellerín, Ángel, Junior y Cucho. El resto están.

Ilusión Copa: "Muchísimo, es una competición que permite muchas cosas: un título, ir a la Europa League, jugar la Supercopa. Pelear por un título siempre es motivador, y mucho más para nosotros que tenemos la final en casa, si pasamos mañana, que jugamos en casa, vamos a ver quién nos toca, las semis que uno es en casa, así que mucha ilusión sin descuidar la Liga".

Claves: "No hay una cosa innegociable, tienes que jugar al fútbol de acuerdo a lo que uno hace, no es un sólo factor, es tratar de ser un equipo compacto, con buen funcionamiento colectivo e individual".

El Elche de Sarabia: "Bueno, fue el mismo partido pero allá, no aquí. Lo dije, primer partido que nos cuestionaron por empatar ante un recién ascendido y en los cinco o seis siguientes no perdió en casa, mucha posesión del balón, estar muy intensos y cómo hacerle daño en defensa".

Estado de Ángel Ortiz: "Tendremos que ver el informe, no está disponible para mañana, veremos cómo evoluciona".

Balance de Pellegrini tras la primera vuelta: "Primero en cuanto a la ubicación que estamos en este momento, lo he dicho con anterioridad, me parece muy satisfactoria, un punto por encima en Europa League (14 por 13), a lo mejor en la pasada estábamos peleando en la Conference por clasificar, la Copa es ida y vuelta, los tres anteriores fueron aceptables y en LaLiga en las seis temporadas esta está entre las tres mejores, suma una regularidad en un equipo en el que no es fácil estar en las tres competiciones. También con la conciencia de que si no se hubieran dejado escapar los puntos hubiera sido mejor todavía. Hay cosas que dejan satisfecho, otras no, pero la ambición de crecer hay que llevarlo por la mano de un camino que va por la senda correcta para poder hacerlo".

Satisfecho Pellegrini: "Vamos a tener que quitar las vacaciones (risas). No, la verdad que son estadísticas que están ahí, también que al final no son lo que demuestra exactamente el equipo y que a final de temporada tengamos los puntos que necesitamos. Satisfecho sí por los parámetros matemáticos, los otros equipos no están en tres competiciones y algunos puntos se nos escaparon pero es parte del fútbol".

Situación de Cédric Bakambu: "En eso tengo una manera de ser y pensar, todos los que están son considerados para jugar, los rumores estaríamos contestando siempre. Bakambu, Chimy y Lo Celso son jugadores del plantel y nos tienen que seguir aportante y en el futuro veremos qué es cierto, qué es realidad y especulaciones".

Mercado de fichajes: "No quiero hablar del plantel, son especulaciones. Depende de quién se va a ir, si no se va alguien no se puede traer, hay que estar centrado en el partido de mañana".

Lesión de Bellerín: "Son molestias, una lesión muscular y veremos con el médico cómo evoluciona y qué tipo de lesión es".

Lesión de Isco Alarcón: "No, Isco está viniendo todos los días, todavía no hace trabajo en el campo, la recuperación que se espera pero es difícil tener un pronóstico a día de hoy".

Destitución de Xabi Alonso: "Lamento mucho pro Xabi, tiene una brillante carrera, juzgar un trabajo en tres o cuatro meses no es lo correcto pero no tengo todas las claves para saber `por qué se tomó., está en todas las competiciones y todos los procesos tienen parte de evolución y depende de la madurez que tenga la cúpula directiva para crecer".

Recuperar la senda de la victoria: "El incentivo es conseguir logros y estará siempre. Veníamos de un gran partido contra Getafe y luego ante Real Madrid y Oviedo que no pudimos ganar, antes del Getafe decían que las cosas no andaban, como digo, hay que tener la madurez que por ganar o perder en el siguiente no va a ser lo mismo y hay que superar al próximo rival".

Adrián en la Copa del Rey: "Bueno, yo creo que Adrián es uno de los tres porteros que tenemos, no está para jugar miércoles domingo con 39 años, vamos a ver mañana quién juega y si jugó antes no es por rivales menores si no por su calidad como portero".

Insultos a Borja Iglesias: "No, la verdad que no lo vi ni sabía, no necesitamos una imagen ni un hecho más, es condenable, no tiene ninguna razón de ser, uno tiene que repudiarlo como sociedad en cualquier lugar".

Nivel de Antony: "Creo que Antony sí está siendo determinante, no tan porque ha perdido algunos goles contra el portero, nos aporta mucho, está muy involucrado, estuvo casi cuatro meses sin jugar y está agarrando una regularidad y va a ser el mismo jugador importante".