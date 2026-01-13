La niebla retrasa la llegada del Elche a Sevilla para su partido con el Betis

La intensa niebla registrada este martes en varios puntos de la provincia de Alicante ha provocado un retraso de cerca de tres horas en la salida del Elche CF rumbo a Sevilla, donde este miércoles se enfrentará al Real Betis en el partido de octavos de final de la Copa del Rey.

Problemas en el aeropuerto de Alicante-Elche

El conjunto ilicitano tenía previsto partir a primera hora de la mañana hacia el aeropuerto Elche-Alicante Miguel Hernández para tomar un vuelo chárter con destino a la capital andaluza.

Sin embargo, la escasa visibilidad obligó al equipo a permanecer en las instalaciones del estadio Martínez Valero hasta que el aeropuerto comunicó al club que se daban las condiciones adecuadas para emprender el vuelo.

Salida definitiva hacia Sevilla

Finalmente, a las 13.30 horas, la expedición del Elche se encontraba ya en el aeropuerto preparada para viajar.

Inicialmente, el equipo tenía previsto entrenar esta tarde, a las 18.30 horas, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para preparar el duelo ante el conjunto bético.