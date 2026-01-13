El dardo de Pellegrini al Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso: "Uno depende de la madurez de la parte directiva"

El pasado lunes 12 de enero, tras perder la final de la Supercopa contra el FC Barcelona, fue destituido del Real Madrid su entrenador, Xabi Alonso, al que se enfrentó el Real Betis Balompié en el Santiago Bernabéu el pasado día 4 en el primer partido de 2026.

En aquel momento, en la previa habló Manuel Pellegrini del técnico donostiarra del conjunto merengue, destacando su capacidad para superar el momento deportivo.

Las palabras de Pellegrini sobre la destitución de Xabi Alonso

Cómo ve Pellegrini a Xabi Alonso: "Tuve la fortuna de ser el técnico y llevar a Xabi Alonso justamente al equipo, al Real Madrid, así que con toda su trayectoria que tiene como jugador, tanto Real Madrid como Liverpool, que son equipos muy exigentes con la selección española, creo que tiene la experiencia suficiente y sabe en el puesto en el que él está, es un puesto que exige día tras día, que exige ganar, golear y gustar, las tres cosas, pero lo veo a él absolutamente preparado y con la capacidad para superar momentos o baches que tienen todos los equipos durante la temporada. Así que la exigencia, como digo, es hacer siempre la máxima, a mí también me tocó vivirla, hicimos una liga con 96 puntos, en ese momento la mejor liga en puntuación que había hecho Real Madrid en su historia, pero es un club que necesita más, y uno como técnico sabe que tiene que entregarlo todos los días".

Finalmente, el Real Madrid presidido por Florentino Pérez decidió destituirlo tras la Supercopa, y ahora, en la previa de la Copa del Rey del Betis-Elche ha vuelto a pronunciarse Pellegrini con un dardo a la directiva blanca: "Bueno, lo lamento mucho por Xabi, porque es un técnico que venía con una brillante carrera, yo creo que juzgar un trabajo con 3, 4 meses, a mí personalmente no me parece lo correcto, pero tampoco tengo toda la información interior de por qué se tomó la medida. Mejor o peor, el Real Madrid está también en las 3 competiciones, está a 4 puntos del puntero, sigue en la Champions League, sigue en la Copa del Rey. Todos los procesos tienen un tiempo de elaboración, de repente bajan, de repente suben, y eso como técnico uno depende solamente de la madurez de la parte directiva para saber hasta cuándo lo pueden mantener".

Pellegrini defiende a Antony

Entre otros temas, Manuel Pellegrini también habló del momento de Antony en el Betis, al que considera determinante aunque deja claro que todavía puede dar más: "Creo que Antony sí está siendo determinante, quizás no tan determinante porque ha perdido algunos pases importantes o goles mano a mano con el portero, pero también como digo, le pasa a todos los jugadores, es un jugador que nos aporta mucho, que está muy involucrado, que todavía queda muchísima temporada, que estuvo un tiempo largo como dije antes de llegar acá, casi 4 meses sin jugar, así que está poco agarrando una regularidad, pero estoy seguro que va a ser el mismo jugador importante que hasta este momento ha sido también productor de varias asistencias de gol y algunos goles".