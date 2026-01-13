La posible pista de Pellegrini para la Copa en una sesión con Pau López y sin Bellerín

El Real Betis Balompié se ejercitó este martes por última vez antes de medirse al Elche CF en los octavos de la Copa del Rey. Lo hizo el conjunto verdiblanco sin Héctor Bellerín, con molestias musculares, y con Pau López de vuelta, tras ausentarse el lunes, con permiso del club, al estar realizando exámenes universitarios.

Saltaron los de Manuel Pellegrini a una sesión en la que hubo amplia presencia de canteranos, con Óscar Masqué, Carlos de Roa, Dani Pérez e Iván Corralejo. Tienen opciones, ante las bajas de Junior, Ángel, Isco y Cucho, además de los internacionales africanos, de entrar en la citación.

El reparto de petos da pistas del once del Betis ante el Elche

Sin desvelar quién estará en la portería, aunque apunta a ser Adrián San Miguel como en las tres rondas iniciales de la Copa del Rey, la ausencia de petos en el primer grupo de jugadores realizando rondos bien podría ser el once del Betis ante el Elche.

Aitor Ruibal estaría en el lateral diestro, con Diego Llorente y Natan en el eje y Ricardo Rodríguez en la izquierda. Sergi Altimira y Nelson Deossa, que no disputaron minutos en el Carlos Tartiere en el empate ante el Oviedo, entrarían por Fornals y Marc Roca, repitiendo Giovani Lo Celso en la mediapunta y Antony en la derecha.

En izquierda en la línea de tres en ataque jugaría Rodrigo Riquelme y en punta, tras la lesión de Cucho, estaría Cédric Bakambu.