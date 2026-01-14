El Betis de Pellegrini se agarra a la Copa con siete bajas y el sueño de un título

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini no ha empezado 2026 como esperaba. Una goleada en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid por 5-1 en un partido con muchos errores defensivos, y un empate en el Tartiere ante el Real Oviedo en un sábado en el que los verdiblancos perdonaron muchas ocasiones, ha provocado que la Copa del Rey se presente como un soplo de aire fresco para frenar este bache de resultados en el comienzo de enero.

No reciben los béticos al Elche Club de Fútbol de Eder Sarabia en su mejor momento ni con una plantilla amplia, puesto que cuentan con la vuelta de Bakambu pero con siete bajas confirmadas ante los ilicitanos, tras dejar el choque con el conjunto carbayón un parte médico preocupante para estas semanas en la que vuelve la Copa y también lo hará la Europa League y en la que no puede haber más despistes en LaLiga en esa lucha por el quinto puesto.

Siete bajas para afrontar la Copa ante el Elche

De esta forma, además de Isco Alarcón, sobre el que no quiere poner una fecha de vuelta el Ingeniero, y de los internacionales con Marruecos, Amrabat y Abde, Manuel Pellegrini no podrá contar con Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Junior Firpo ni con Cucho Hernández.

Los laterales y la delantera, precisamente las posiciones más prioritarias en el mercado invernal, quedan debilitadas, siendo la lesión del ariete colombiano la más preocupante.

Pero ello no frena al técnico santiaguino, que tiene en la Copa del Rey depositadas muchas esperanzas, sobre todo sabiendo que este miércoles jugará como local, que de llegar a las semis también una será en casa y que la final será en La Cartuja. Son varios los alicientes, además del simple hecho de lo que supone pelear un título, los que llevan al Betis a ver el torneo copero como una oportunidad perfecta que perseguir: "Es una competición que permite muchas cosas: un título, ir a la Europa League y jugar la Supercopa. Pelear por un título siempre es motivador, y mucho más para nosotros que tenemos la final en casa. Vamos con mucha ilusión sin descuidar la Liga", decía en la previa Pellegrini.

Alineación del Real Betis Balompié

El posible once del Betis al que Pellegrini separó en la previa

El portero de la Copa del Rey para Manuel Pellegrini es Adrián San Miguel, y raro sería que hubiera modificación bajo palos. "Creo que Adrián es uno de los tres porteros que tenemos, no está para jugar miércoles-domingo-miércoles con 39 años, vamos a ver mañana quién juega y si jugó antes no es por rivales menores, sino por su calidad como portero", respondía en la previa.

Por delante, en el último entrenamiento el Ingeniero separó al grupo en dos grandes rondos dando comienzo así a los primeros ejercicios con balón de la sesión. En uno de ellos, el teórico titular atendiendo a los que descansaron en Oviedo y en el que estaban Antony y Lo Celso, estuvo formado por: Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Sergi Altimira, Nelson Deossa; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Cédric Bakambu.

Perfectamente, podrían ser quienes saltaran de inicio frente a un Elche que ha salido con demora para Sevilla a causa de la niebla y que llega sin André Silva, Rafa Mir, Pedro Bigas ni Héctor Fort.

Horario y dónde ver por televisión el Real Betis Balompié-Elche CF