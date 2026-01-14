Chimy se viste de héroe con un doblete y mete al Betis en cuartos de Copa del Rey (2-1)

Saltó Manuel Pellegrini al verde del estadio de La Cartuja para la disputa de los octavos de final de Copa del Rey ante el Elche con el once con el que ensayó en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el martes. Adrián partió bajo palos como se esperaba y Bakambu fue finalmente el jugador del Real Betis Balompié más adelantado ante un conjunto de Éder Sarabia mermado en ataque.

Demostraron los ilicitanos mayor determinación e intensidad en los primeros minutos, robando al Betis en campo contrario queriendo presentarse en los dominios de Adrián y ganando todos los balones divididos, a los que llegaban continuamente tarde los del Ingeniero.

Empezó el Betis a estar superado por el Elche en casi todas las situaciones del partido, corriendo para atrás como recurso único para defender y achicar en la frontal. Con superioridades por todas las zonas del campo de los de Sarabia, Pellegrini empezó a ver cómo perdía la partida táctica, sin tocar nada ni buscar saltar con Altimira para igualar el número en la zona con el Elche.

En ataque, lento, previsible, con mínima movilidad, y sobre todo fallón en los controles -vaya mala primera mitad de Riquelme y Bakambu- imposibilitando crear el más mínimo peligro a Dituro.

Fotogalería | Real Betis - Elche / Julio Muñoz

Poco a poco recuperó sensaciones el conjunto verdiblanco, yéndose al frente y empezando a ganar balones en campo contrario, pero seguía siendo incapaz de generar ocasiones y de acumular pases seguidos que crearan miedo al Elche.

Aitor Ruibal en un tiro lejano sería el que replicaría a la falta botada por los visitantes que despejó con acierto Adrián, y, al filo del descanso Lo Celso lo intentaría también a balón parado desde la frontal, sin ser capaz de sorprender a Dituro.

El paso por vestuarios no mejoró al Betis, que salió aletargado y sufriendo ante un Elche que empezaba cada vez a ir a más y a crear más peligro en las inmediaciones de Adrián San Miguel.

A los diez de la reanudación detectó Pellegrini que eran necesarios cambios en masa y le dio un lavado de cara al equipo. Pablo Fornals, Pablo García y Chimy Ávila, que se iba a convertir en el protagonista de la noche, entraron por Rodrigo Riquelme, Lo Celso y Cédric Bakambu.

Pareció no surtir efecto el cambio de ficha. En el 58, a la salida de un córner, tocó Affengruber y Petrot la mandó a la red. La Cartuja enmudeció y vio cómo las opciones de luchar por la Copa del Rey comenzaban a disiparse. Antes de que todo saltara por los aires pudo llegar el 0-2 en un balón que se estrelló en el poste.

Se dieron cuenta rápido los aficionados verdiblancos -37635 esta noche- de la importancia de lo que había en juego y los pitos y las recriminaciones al mal encuentro de los suyos se transformaron en cánticos para llevarlos al empate.

Llegó en el 68' tras una buena combinación en la banda entre Antony y Fornals que la empujó con calidad a la red Chimy Ávila, sin anotar desde diciembre de 2024.

El Betis se vino arriba y el público alentó a los verdiblancos en busca del segundo. La comunión campo y grada se hizo cada vez más visible y los de Manuel Pellegrini encontraron el premio otra vez gracias a Chimy Ávila. Esta vez fue Aitor Ruibal, qué jugador, el que recuperó un balón y tuvo todo el temple del mundo para encontrar al rosarino en el punto de penalti y que hiciera el 2-1 definitivo.

Se fue arriba el Elche a buscar el empate a falta de diez para el final, pero se mantuvo férreo el Betis, con alguna aparición importante de Adrián San Miguel, para contener a los de Sarabia, aguantar el resultado y avanzar a cuartos de final. Tuvo incluso en las postrimerías dos o tres para aumentar la renta, que, por egoísmo, no se concretaron. Cumplen los de Pellegrini y ya esperan al próximo lunes para conocer a su rival.