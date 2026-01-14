Las notas de los jugadores del Betis ante el Elche en Copa del Rey: matrícula para Chimy Ávila

El Real Betis Balompié fue capaz de remontar al Elche gracias a un doblete de Chimy Ávila que le da el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. El gol de Petrot lo contrarrestó el argentino desde el punto de penalti en dos centros rasos de Fornals y Aitor Ruibal para darle la vuelta al marcador.

El lunes conocerá el conjunto de Manuel Pellegrini a su próximo rival en el torneo copero

Las notas de los jugadores del Betis

(5) Manuel Pellegrini: los cambios le dieron la razón y gracias a ellos el Betis consiguió remontar. Ahora, eso sí, la primera parte fue un caos táctico en el que nadie ofrecía movilidad ni una ruptura al espacio. Tiene que trabajar más al equipo y ser intervencionista en el apartado táctico cuando el rival te supera en esos aspectos.

Titulares

(6) Adrián San Miguel: solventó bien el error tempranero de Ricardo. Estuvo sereno, disipó todo el peligro que le llegó y sacó una buena mano para conservar el 2-1. Merece seguir siendo el portero de Copa.

(9) Aitor Ruibal: ha terminado el partido y Aitor sigue corriendo, recuperando balones, ahuyentando el peligro y dándole al Betis ocasiones en ataque. Qué forma de recuperar y de creer en esa presión del 2-1. A rezar porque no le pase nada hasta que vuelvan sus compañeros en el carril diestro. Se adapta a todo.

(6) Diego Llorente: corriendo a campo abierto se ve que le falta llegar al 100%, pero tuvo acciones defensivas importantes para salvar ocasiones claras del Elche. Debe ir cogiendo ritmo.

(7) Natan de Souza: es cierto que se jugó en muchas ocasiones el balón echándoselo largo, pero fue el que más decidido estuvo en ir al frente, en romper al Elche con conducciones para generar superioridad. En el gol...

(5) Ricardo Rodríguez: metió en un problema grande a Adrián a los 4 minutos en una cesión corta e innecesaria. Le cuesta a veces posicionarse y jugar de primeras para darle ventaja por fuera al compañero, tarda en soltarla y tiene que hacerlo atrás de forma recurrente. Al menos no suele perder balones.

(5) Sergi Altimira: se limitó a jugar a no fallar y acabó desbordado en el primer tiempo y con una amarilla que en el segundo tiempo le penalizaría para acabar sustituido ante el riesgo de ver la segunda. Debe ser más valiente en su juego.

(8) Nelson Deossa: entró al partido con decisión, ganando duelos y estando presente en todos los balones divididos para lucharlos. Demostró ser capaz de convertir la anarquía en sacrificio, en mirar por el equipo. Casi marca un auténtico golazo desde el centro del campo.

(5) Antony Santos: participó en los dos goles y eso le salva de la quema en un partido en el que tuvo varias en el tramo final y no acertó a definir y en el que tampoco aportó recursos en clave ofensiva.

(3) Giovani Lo Celso: viene de marcar, de buscar reivindicarse en Oviedo con un tanto importante en lo personal, pero es capaz de lo mejor y de lo peor. Hoy tocó la cara amarga del mediapunta de Rosario, esa que cada vez es más recurrente en esta temporada y que hace dudar de su capacidad de echarse al equipo a la espalda.

(2) Rodrigo Riquelme: otra oportunidad desperdiciada y Abde ya va a estar aquí. No gana duelos, no tiene físico para la lucha y tampoco destaca en lo técnico. ¿Hasta cuándo, Rodrigo?

(3) Cédric Bakambu: remató para atrás en la primera que tuvo y no leyó a sus compañeros cuando lo buscaron en salidas o en saques de banda. La Copa África es una cosa y el fútbol en España otra muy diferente. Improductivo, como de costumbre.

Chimy Ávila, del Real Betis, celebra un gol durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey disputado entre el Real Betis y el Elche CF en el estadio de La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Suplentes

(7) Pablo Fornals: el Betis mejoró a su ritmo en el campo, fue capaz de tener más calma a la hora de elaborar, de acelerar el juego cuando así lo demandaba y de ser vertical en el tramo final. Asistió a Chimy en el empate y tuvo en sus botas el tercero. Siempre al servicio del Betis.

(5) Pablo García: entró con muchas ganas, demostrando que entre él y Riquelme hay un mundo, al menos en querer opositar a tener minutos, porque luego en las acciones no estuvo certero.

(10) Chimy Ávila: ¿su primer y su último 10 con el Betis? Desde diciembre de 2024 no anotaba un gol (Sant Andreu). Se ha puesto la capa de salvador y le ha dado el pase a los verdiblancos a cuartos de Copa del Rey con un doblete en dos buenas definiciones en área, lo que se le pide a los '9'. Aporta más que Bakambu y entiende mejor el juego aunque a veces tenga peleas internas a la hora de dar el balón. Si no se metiera en tantos líos... Los dos goles no deben hacer olvidar que debió aportar mucho más desde su llegada y que sigue estando en el mercado.

(5) Marc Roca: le aportó dinamismo al equipo y ayudó en la circulación de balón.

(6) Marc Bartra: entró en los minutos finales por Llorente y tuvo un corte de gran calidad en un centro raso que sirvió para evitar el 2-2.