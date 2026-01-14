El recuerdo de Adrián San Miguel del penalti anotado con el West Ham hace once años: "Un momento muy bonito"

El Real Betis Balompié jugará esta noche los octavos de final de la Copa del Rey. Lo hará contra el Elche Club de Fútbol en La Cartuja en su primer partido como local en casa en la competición esta temporada.

Uno de los jugadores que ha disputado todos los minutos en el torneo hasta la fecha -Palma del Río (1-7), Torrent (1-4) y Real Murcia (0-2)- es Adrián San Miguel, sobre el que habló Manuel Pellegrini en la previa: "Adrián es uno de los tres porteros que tenemos, no está para jugar miércoles-domingo-miércoles con 39 años, vamos a ver mañana quién juega y si jugó antes no es por rivales menores, sino por su calidad como portero".

El West Ham recuerda el gol de Adrián San Miguel al Everton en la FA Cup

El 13 de enero de 2015, mientras Adrián San Miguel estaba en el West Ham United, los hammers disputaron contra el Everton la tercera ronda de la FA Cup, que necesitó de replay y cuyo desenlace fue en una interminable tanda de penaltis.

En una pasada entrevista con El Correo de Andalucía, el meta sevillano recordaba aquel momento anecdótico en el que hizo el único gol de su carrera para darle al West Ham desde los once metros el pase en la FA Cup.

En el West Ham marcaste el único de tu carrera. También esa locura te lleva a quitarte los guantes en un 8 a 8 en una tanda de penaltis. Lo celebraste por todo lo alto, no era para menos, claro…

"La verdad es que uno está acostumbrado quizás a celebrar más una parada, a celebrar un blocaje, a celebrar un despeje de puños, pero un gol y de penaltis, pues no como cualquier portero pueda soñar en una tanda de penaltis. Así fue, ese aquel día fue un replay, un partido de vuelta en nuestro campo contra el Everton, casualmente a Joel Robles, de portero rival, y los penaltis fueron sucediendo. Le tocó tirar a Joel antes que a mí, él le pegó fuerte y duro, pegó el larguero, salió y me tocaba a mí. En ese momento fue un momento también clave e icónico para la afición del West Ham porque, instintivamente y lo digo de corazón, me quité los guantes. Yo tenía tal confianza en que lo iba a meter que me quité los guantes durante la carrera e hice el lanzamiento. Imagínate si lo hubiera fallado, hubiera tenido que ir a por los guantes de nuevo y si hubiéramos seguido tirando la tanda de penaltis. Fue un momento muy bonito, un momento que al final quedó solo en la anécdota, pero para un portero hacer un gol y darle la victoria a tu equipo es algo fenomenal".