Real Betis Balompié - Villarreal CF: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Real Betis Balompié comenzará la segunda vuelta de LaLiga EA Sports en La Cartuja ante el Villarreal Club de Fútbol. Dos equipos que la pasada campaña llegaron a luchar por momentos por la cuarta posición y que en la presente llegan a una distancia considerable, con los de Manuel Pellegrini todavía en tres competiciones y habiéndose dejado puntos en el camino en el campeonato.

Los de Marcelino García Toral ya están eliminados de la Champions y de la Copa del Rey tras una actuación muy deficiente fuera del campeonato regular, donde

Siete bajas confirmadas para recibir al Villarreal

Centrándonos en el conjunto verdiblanco, las siete bajas que tendrá el Ingeniero para el choque serán las mismas que presentó ante el Elche en los octavos de la Copa del Rey, al que venció por 2-1 con un doblete de Chimy Ávila dándole la vuelta al gol de Petrot.

En el lateral diestro no podrá contar ni con Héctor Bellerín ni con Ángel Ortiz, en el zurdo no tendrá a Junior Firpo, Isco Alarcón sigue con su proceso de recuperación sin vuelta definida y Cucho Hernández será baja hasta febrero en principio.

Además, Sofyan Amrabat y Ez Abde están concentrados con Marruecos todavía para la disputa de la final de la Copa África, este próximo domingo ante Senegal, y estarán ausentes ante Villarreal. Posiblemente, tampoco viajen a Salónica para medirse al PAOK en el séptimo partido del Betis en la UEFA Europa League.

Horario del partido entre el Betis y el Villarreal

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá al Villarreal Club de Fútbol de Marcelino García Toral en la jornada 20 de LaLiga EA Sports este sábado 17 de enero a partir de las 21:00 horas en La Cartuja.

En los últimos cinco enfrentamientos con los verdiblancos como local, el Villarreal ha vencido en los dos más recientes, los de Pellegrini ganaron hace tres temporadas, perdieron hace cuatro y empataron hace cinco, por lo que habrá, a priori, mucha igualdad en el duelo entre ambos.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié-Villarreal CF

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Villarreal Club de Fútbol de Marcelino García Toral , correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Después del choque contra el Villarreal vendrá de nuevo la competición europea para los de Manuel Pellegrini, enfrentándose al PAOK, y viajará en el campeonato nacional hasta Mendizorroza para jugar contra el Deportivo Alavés.