Manuel Pellegrini defiende a Chimy Ávila en pleno mercado de fichajes: "Tiene muchísimo gol"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, habló tras la clasificación de los verdiblancos a cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer al Elche en La Cartuja con un doblete de Chimy Ávila. El rosarino apareció en modo rescate para hacer dos goles a pase de Aitor y Fornals y darle la vuelta al electrónico, en el que se adelantaron los de Eder Sarabia con un gol de Petrot.

Al término del encuentro habló el Ingeniero repasando las claves del encuentro de octavos de final y repasando nombres propios así como el mercado de fichajes.

Análisis del encuentro: "Fue un partido muy difícil, sabíamos que el Elche juega mucho con balón. El córner les abrió el partido, pero tuvimos la entereza de poder dar la vuelta al partido con dos goles. Tuvimos para haber ampliado el marcador después, me alegra el carácter del equipo para sacar adelante el duelo".

Comparación entre Oviedo y Elche: "Ante el Oviedo habíamos jugado un partido completísimo, pero no marcamos. Hoy no llegamos a portería en el primer tiempo, pero el equipo reaccionó y los cambios entraron muy bien. Sabíamos que iba a ser una clasificación complicada".

Nombres propios

Chimy Ávila: "Me alegro mucho por él. Nunca me refiero a rumores o especulaciones sobre los que se van o se pueden ir. Uno ve entrenar a los jugadores, tengo esa ventaja respecto a la gente. Es un jugador que tiene muchísimo gol, ojalá lo podamos ver a este nivel la mayor cantidad de partidos".

Aitor Ruibal: "Juega de todo, es un jugador de mucha entrega, muy práctico, tiene potencia, velocidad, le pega bien al balón... Siempre va a responder, lo entrega todo y por eso es uno de los capitanes del equipo. Espero que siga en esa misma línea".

Falta de chispa: "No comparto que estemos con menos chispa. Había que tener especial cuidado ante un rival que te somete mucho en campo propio".

Ilusión en la Copa: "Queremos seguir lo más adelante en todas las competiciones, veremos lo que nos separa el sorteo. Lo importante era dar el paso hoy, la forma de darlo le da más valor aún".