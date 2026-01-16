Alineación probable del Betis ante el Villarreal: Deossa pide paso en el once

El Real Betis Balompié tendrá este sábado una cita muy exigente en el estadio de La Cartuja. Se medirá al Villarreal Club de Fútbol en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, la primera de la segunda vuelta. Los de Manuel Pellegrini llegan vivos en las tres competiciones y sextos con 29 puntos en la Liga, a 12 del submarino amarillo y con un partido más después de una gran primera vuelta de los de Marcelino García Toral, terceros en la tabla con 41, pero eliminados de Champions y de Copa del Rey.

Confrontan las realidades en el campeonato de ambos equipos, a cuatro partidos los béticos de los castellonenses pero con la esperanza, como dijo el Ingeniero en la previa, de reducir distancias y de luchar por los puestos altos de la tabla.

Para el partido tendrá seis bajas el Betis tras haber recuperado a Ángel Ortiz, que alivia los problemas en la zaga con las lesiones de Bellerín y Junior, a los que se les unen Isco y Cucho y los dos internacionales por Marruecos, Amrabat y Abde, que llegarán como pronto para el viaje a Salónica frente al PAOK de la próxima semana.

Alineación del Real Betis Balompié

Varios cambios respecto a la Copa del Rey

Manuel Pellegrini apostará una jornada más por Álvaro Valles a priori en la portería, quedándose en el banquillo Pau López, quien ya está recuperado y poco a poco debería volver a tener minutos.

Al igual que en Oviedo podría estar en el carril diestro de la defensa Ángel Ortiz. El canterano bético está recuperado de las pequeñas molestias musculares que sufrió en el Carlos Tartiere y lo llevaron a ser sustituido por Héctor Bellerín, quien sí parece que estará como Junior al menos tres semanas de baja.

En el centro de la zaga no debería haber mucha historia con Marc Bartra acompañando a Natan de Souza, que lleva varias semanas esquivando la quinta tarjeta amarilla que lo haga acarrear suspensión. Sin el dominicano en la izquierda y con Ricardo cansado del miércoles todo hacer indicar que será Valentín Gómez el titular en el costado zurdo de la defensa.

Entrenamiento del Betis este viernes en la CD Luis del Sol antes de recibir al Villarreal en La Cartuja / Real Betis

Una de las dudas del once de Pellegrini estará en la medular, sobre todo en el acompañante de Marc Roca, fijo sin Amrabat. Gana enteros Nelson Deossa para repetir tras su gran partido ante el Elche, situándose en dicho caso Pablo Fornals, indiscutible en la mediapunta. Si no está el cafetero será Giovani Lo Celso quien entre por delante del doble pivote y haga que el castellonense retrase su posición de inicio. Entre el de Rosario y el de Marmato está la incógnita.

Donde hay poca historia es en la derecha. Es cierto que Antony debe ser más determinante o influyente en el juego del Betis, pero después suele aparecer en los goles anotando, asistiendo o siendo quien dé el penúltimo pase al tanto. Junto al brasileño estará Fornals con Rodrigo Riquelme o Aitor Ruibal en la izquierda. Dependerá de si el Ingeniero prefiere a un extremo más puro o a un jugador combinativo como Riquelme, quien debe dar un paso al frente más pronto que tarde y empezar a demostrar por qué el conjunto verdiblanco hizo tal desembolso por él en verano.

Sin Cucho Hernández, quien según Manuel Pellegrini podría llegar para principios de febrero y disputar así los cuartos de final de la Copa del Rey, las posibilidades se abren entre Cédric Bakambu y Chimy Ávila. Los dos están en el disparadero de salida, pero el argentino viene de facturar dos goles al Elche y está en mejor forma que el congoleño tras regresar de la Copa África.