Oficial: El Betis rompe la cesión de Petit en el Mirandés y jugará a préstamo la segunda vuelta en el Granada

El Real Betis Balompié comunicó hace unos días al Club Deportivo Mirandés que Gonzalo Petit no seguiría cedido en Anduva hasta final de temporada.

El delantero charrúa, con cinco goles en 21 partidos entre Liga Hypermotion y Copa del Rey, pero con sólo 946 minutos disputados, hará las maletas rumo al Granada Club de Fútbol, donde estará en préstamo simple durante la segunda vuelta de la campaña.

El Betis firmó una cláusula para poder romper el acuerdo con el Mirandés

Todo ello será posible gracias a una cláusula firmada por la que la entidad verdiblanca podía decidir romper de forma unilateral el acuerdo con el Mirandés tras un pago obligatorio de 200.000 euros como ya anunció en su momento El Correo de Miranda. Serán los nazaríes quienes se hagan cargo de dicha penalización al club burgalés que en un primer momento correrá a cargo del Betis por formalismos.

Fueron los compañeros de ABC e Ideal los que adelantaron la llegada de Gonzalo Petit a Granada, que desde el pasado jueves al mediodía ya está en la ciudad y al que le resta la oficialidad para ser jugador nazarí.

A las órdenes de Pacheta, buscará el joven ariete uruguayo gozar de una mayor cantidad de minutos y seguir su desarrollo en su primer año en España, algo también provocado por su condición de extracomunitario que le impedía recuperarlo en este mercado invernal, puesto que las tres fichas las tienen en estos momentos Natan, Nelson Deossa y Antony.

Petit cambia de equipo pero no sale del descenso

El objetivo del Club Deportivo Mirandés y del Granada Club de Fútbol está temporada parece destinado únicamente a la salvación. Ambos conjuntos se encuentran en puestos de descenso, situándose últimos los burgaleses y antepenúltimos los nazaríes, por lo que la situación en el vestuario será parecida para Petit que ya sabe lo que es competir por escapar de la zona baja y luchar por la permanencia.

Comunicado del Betis

"Gonzalo Petit jugará en el Granada CF la segunda parte de la presente temporada. El Real Betis Balompié ha ejecutado la cláusula que le permitía resolver anticipadamente su cesión y de esta forma el delantero pone fin a su etapa en el CD Mirandés. Petit termina su etapa en el cuadro burgalés tras haber disputado un total de 21 partidos, en los que ha anotado cinco goles y repartido una asistencia. El club le desea la mayor de las suertes en este nuevo reto profesional".