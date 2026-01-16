Confirmada la presencia de Ángel Ortiz para el Betis-Villarreal: el canterano bético entrena por segundo día consecutivo

El Real Betis Balompié se ha ejercitado este viernes por primera y última vez para preparar el duelo liguero contra el Villarreal Club de Fútbol del próximo sábado en La Cartuja.

Lo hicieron los hombres de Manuel Pellegrini después de una sesión de recuperación del jueves en la que contó el Ingeniero con una buena noticia que le ayudará a conformar la alineación ante los de Marcelino García Toral.

Por el momento sigue sin contar el técnico verdiblanco con Sofyan Amrabat y Ez Abde con Marruecos, concentrados para la disputa de la final de la Copa África este próximo domingo ante Senegal, y sin Isco Alarcón, Cucho Hernández, Junior Firpo ni Héctor Bellerín, pero sí lo hace con Ángel Ortiz.

Ángel Ortiz confirma buenas sensaciones

El canterano verdiblanco, Ángel Ortiz, tuvo que ser sustituido en el Carlos Tartiere el pasado sábado en el minuto 61 producto de una molestia muscular que confirmaría Pellegrini tras el partido junto a las que sufrieron Junior y Cucho: "Las tres sustituciones como Junior, Ángel y Cucho son lesiones musculares y veremos cómo responden en los próximos días, pero lo más probable es que nos quedemos con tres bajas", a las que le sumaría en la previa de la Copa del Rey el pasado martes ante el Elche la de Héctor Bellerín: "Los cuatro que salieron con lesiones musculares en el último partido, Bellerín, Ángel, Junior y Cucho".

Sin embargo, sobre el lateral derecho de la cantera verdiblanca no fue tan tajante Pellegrini, quien dejó la puerta abierta a que su recuperación necesitara de menos días como finalmente ha sido: "Tendremos que ver el informe, no está disponible para mañana, veremos cómo evoluciona", manifestó el Ingeniero antes del Elche.

Álex Mérida

Cucho Hernández se deja ver en el entrenamiento

Una de las bajas más sensibles del conjunto de Manuel Pellegrini es Cucho Hernández, que salió lesionado de Oviedo pidiendo el cambio en la segunda mitad. Transcurrida la primera semana de baja, al cafetero le restan dos o tres más para reaparecer.

El de Pereira estuvo conversando con el director deportivo del Betis, Manu Fajardo, y con Joaquín Sánchez durante la sesión observando a los pupilos del Ingeniero que tendrán mañana un partido importante contra el Villarreal.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié-Villarreal CF