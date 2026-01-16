Manuel Pellegrini confirma el estado de Amrabat y da plazos para el Cucho: "No es una lesión muy profunda"

El Real Betis Balompié llevó a cabo este viernes la única sesión previa al duelo contra el Villarreal Club de Fútbol. Arrancará contra el submarino amarillo la segunda vuelta de LaLiga EA Sports en La Cartuja tras lograr la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Rey.

La novedad en la sesión fue la presencia de Ángel Ortiz, que ya estuvo en el entreno de recuperación y confirmó esta mañana que podrá entrar citado.

Análisis del Villarreal: "Como siempre en LaLiga un rival difícil, todos lo son. Sin lugar a dudas el Villarreal está haciendo una gran campaña en LaLiga, que ha estado peleando con nosotros y tendremos que hacer un buen partido para sumar".

Rival: "Considero rivales directos a todos los que están cercanos a nosotros, a veces se hace una primera muy buena y luego una segunda muy mala o al revés, hay que tener el optimismo de intentarlo, estamos centrados en lo nuestro, la liga del Villarreal es fenomenal y si mantiene igual será muy difícil alcanzarlo".

Forma de jugar del Villarreal y contrarrestarlo: "En eso contesto lo mismo, el rendimiento individual de los jugadores, si marcamos las que tenemos, intensos a nivel defensivo y como todo en la liga hay que hacer un partido muy completo".

Estado de los lesionados

Cucho Hernández y una vuelta para los cuartos de Copa: "El Cucho es difícil saber para cuándo va a estar, no es una lesión muy profunda y ojalá para esa fecha ya lo tengamos de vuelta".

Vuelta de Amrabat y Abde tras la Copa África: "Están acabando la Copa África, ojalá puedan levantar el título, veremos cómo vienen, sobre todo Amrabat en la parte física y veremos si se pueden integrar para el próximo partido".

Estado de Amrabat: "No he podido hablar con la Federación de Marruecos, no sé si a nivel de club, tiene algunas molestias y por eso no está jugando con su selección y veremos cuándo vuelva si está para volver de inmediato o necesita unos días".

Bellerín y Ángel Ortiz: "Héctor sigue con problemas musculares, veremos para cuánto tiempo y cómo vuelve. Ángel tenía un problema menor y estará en la lista de citados".

Vuelta de Junior: "Junior al igual que Bellerín tiene problemas musculares, una larga recuperación y va cumpliendo las etapas con los fisios y va apurando. Le quedan dos o tres semanas más como mínimo".

Mercado de invierno: "La sensación la dije desde que empezó el mes, las especulaciones, nombres, jugadores que vienen y van son rumores e intereses y me centro en el plantel para buscar los puntos ante el Villarreal tras clasificar en la Copa del Rey y veremos cuando vaya pasando en enero qué sucede. Voy a repetir lo que digo siempre, no hablo de nombres. Lo dijo el presidente, que para que uno venga tiene que salir otro. Es un mercado que no es fácil y si viene un jugador que sea un refuerzo y no un nombre. Hasta el día de hoy es el plantel que tenemos, ha respondido y ojalá pudiéramos seguirlo mejorando".

Peor entrada vs Elche pero muy animada: "Sin lugar a dudas jugar en casa para todos es más fácil con la hinchada que apoya, luego hay distintos tipos, fue la más baja pero a todos les gustaría tener 35.000 aficionados semana tras semana. Era posible que no estuviera el estadio completo pero la hinchada del betis es pasional y siempre está detrás del equipo, es quizás el equipo que más gente lleva alrededor del hotel, del estadio, se lo merece la afición".

Mentalidad del Betis y de Pellegrini: "Estamos absolutamente alineados, en una línea lo más posible en Europa 5 años seguidos, en las 3 competiciones y no creo que haya diferentes aspectos. La ambición y la exigencia la queremos todos, llegar a la Champions sería un logro importantísimo, pero hay que ver si los equipos que se clasifican están preparados para jugarlos. Puedo hablar de los seis años en un proceso que va avanzando año tras años, buscando mayores logros, lo más importante ha sido inculcar esa ambición que nadie lo esperaba y me produce el doble de satisfacción. Vamos en el mismo camino la parte directiva y la parte técnica".

Dominar los partidos con balón: "Si el equipo no cometiera nunca errores estaríamos en otra dimensión, estamos en la mitad de la temporada y todas las otras han sido buenas, y le doy mucha importancia y hay equipos que no están en Copa y Europa, no es fácil jueves y domingo y partidos que parecía que se podían ganar se empataron. Hemos perdido 4 en 5 meses con los cuatro de Champions, hay una labor de atrás y exigencia que soy el primero en intensificarla y tener claro en el proyecto y en qué momento estamos".