El Betis de Pellegrini, plagado de bajas clave, baña al Villarreal de Marcelino (2-0)

Sorprendió con el once Manuel Pellegrini tras la baja de última hora de Nelson Deossa alineando a todos los centrocampistas disponibles. Altimira formó junto a Marc Roca en el doble pivote y Fornals lo hizo con Lo Celso alternándose en el sector izquierdo de la mediapunta, uniendo en dicha zona el Ingeniero a todo el talento también con la verticalidad de Antony y dejando a Chimy como referencia. Aitor y Valentín actuaron en los carriles de la defensa.

En las gradas de La Cartuja, con 60.138 aficionados, hubo espectáculo de lunes y hasta tifo en los prolegómenos de un Betis-Villarreal que comenzó con mucho ritmo y con el cuadro de Marcelino buscando tener las primeras aproximaciones a los dominios de Álvaro Valles, sacudiéndose rápidamente el conjunto verdiblanco ese atisbo de los visitantes de querer mandar en el juego y llevar la voz cantante.

Empezaron los de Manuel Pellegrini a ganar intensidad con el paso de los minutos a través de un doble pivote muy seguro y de un Lo Celso especialmente activo en la elaboración. A la hora de ir a la presión Chimy Ávila contagiaba al resto para morder al Villarreal en la salida.

El trabajo comenzó a dar sus frutos y el Betis gozó de buenos tramos de fútbol dominando a los groguets. El rosarino sería el primero en meter en aprietos a Luiz Júnior con un disparo desde la frontal que desvió a la esquina y que todos vieron menos Víctor García Verdura, cuyas ansias de protagonismo iba a llevarle a error en varias apreciaciones en jugadas que debió saldar con amarillas a los de Marcelino.

Tendría tiempo para replicar el Villarreal en el único despiste de Aitor en defensa. Mikautadze remató en el área chica pero apareció un espectacular Álvaro Valles para repeler el que parecía el 0-1.

Con un Betis mandón al que sólo le falta el gol se llegó al descanso, en el que los de Pellegrini hablaron y del que saldrían igual de concentrados y con la misión de dejar los tres puntos en La Cartuja. Marc Roca la tuvo a la salida de un córner salvando bajo palos la zaga amarilla.

A la vuelta de vestuarios no tocó el once Pellegrini viendo que todo funcionaba. Ello no quitó que el Villarreal sí lo hiciera con Mouriño y Cardona ingresando al verde por Pau y Pedraza en un submarino amarillo que dio un paso al frente e inquietó a los verdiblancos en los minutos iniciales de la segunda mitad, pero sin que las ocasiones fueran a más.

Fue un visto y no visto hasta que el Betis volvió a carburar. Y lo hizo de la mejor forma, adelantándose en el marcador con un gol de Aitor Ruibal. Inició la jugada Altimira, Aitor se apoyó en Fornals y este habilitó a Antony mientras que esperaba el 24 en el área para, tras un rechace, hacer el primero.

Las dinámicas positivas y las buenas actuaciones no sólo iban a ser en el plano ofensivo. Valles, que ya con 0-0 dejó su huella importante, volvería a ser decisivo salvando un gol a Buchanan.

El posible 1-1 despertó a los de Pellegrini y entendieron que hoy no era noche para la relajación en un estadio de La Cartuja que los llevó siempre en volandas y no paró de animar a un Betis que se dejó el alma para sellar el triunfo.

Lo iba a poner más sencillo Santi Comesaña tras una tijera criminal a Lo Celso por la que vio la roja en el 76', siete minutos antes del segundo tanto bético, esta vez obra de Pablo Fornals con un latigazo cruzado desde la frontal. La asistencia de Antony, que sin tener su día dio dos goles. Es lo que tiene el talento, que si aparece es determinante.

En los minutos finales, sobre todo en el descuento, se dejaron ir los verdiblancos y vieron cómo el Villarreal apretaba ya con más corazón que cabeza. Le anularían el 2-1 por fuera de juego y Pépé desaprovecharía una buena falta en la frontal por meter muy abajo el pie.

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini volvió a demostrar su potencial. Lo hizo con varias bajas clave: sin Bellerín, Amrabat, Deossa, Isco, Abde o Cucho. El techo, con los puntos perdidos en la primera mitad de la campaña, quizás esté en el quinto puesto, pero hay que recordar que su rival esta noche en La Cartuja ha necesitado tirar dos competiciones para estar mucho más arriba. La exigencia se llama Manuel Pellegrini, quien va en la senda correcta año tras año.

Esta semana el Betis pensará en Europa y en su salida a Salónica para jugar con el PAOK. El Villarreal preparará otro partido de Liga y tendrá semana limpia. Nueve puntos separan a ambos y los verdiblancos ya vuelven a acechar al Espanyol en la quinta plaza, a tan sólo dos. Ahora toca sellar el pase a octavos en la Europa League.