Última hora: Nelson Deossa, baja para el Betis-Villarreal

El centrocampista colombiano del Real Betis Balompié, Nelson Deossa, ha causado baja de la convocatoria del conjunto verdiblanco a unas horas del importante choque de los de Manuel Pellegrini contra el Villarreal Club de Fútbol.

Como ha informado la entidad de las trece barras, el medio de Marmato sufre un cuadro febril por amigdalitis que lo apartará de un encuentro en el que previsiblemente iba a ser titular en el centro del campo junto a Marc Roca.

De esta forma, es Dani Pérez, medio del Betis Deportivo, quien lo sustituye en la convocatoria de cara al Betis-Villarreal en La Cartuja de esta noche a las 21:00 horas.

El posible once del Betis ante el Villarreal sin Nelson Deossa

En cuanto al once, se esperan varios cambios respecto al duelo copero. Álvaro Valles apunta a repetir bajo palos, con Pau López ya recuperado pero todavía aguardando su oportunidad. En defensa, Ángel Ortiz podría ocupar el lateral derecho, con Marc Bartra y Natan formando en el eje de la zaga y Valentín Gómez en el costado izquierdo, ante el cansancio acumulado de Ricardo Rodríguez.

Alineación del Real Betis Balompié

La baja del centrocampista colombiano puede modificar los planes de Manuel Pellegrini, con Giovani Lo Celso entrando por Nelson Deossa en la medular, algo que puede hacer retrasar su posición de partida a Pablo Fornals.

En las bandas, Antony parte con ventaja en la derecha, mientras que en la izquierda el técnico chileno deberá decidir entre el perfil más combinativo de Rodrigo Riquelme o la intensidad de Aitor Ruibal.

Arriba, la ausencia de Cucho abre la lucha entre Cédric Bakambu y Chimy Ávila. El argentino llega reforzado tras sus dos goles ante el Elche y parece un paso por delante del congoleño, recién reincorporado tras la Copa África y dejando una pobre actuación en Copa del Rey,

Horario y dónde ver por televisión el Real Betis Balompié-Villarreal CF