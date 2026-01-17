Marcelino compara al Villarreal con el Betis: "Somos dos equipos bastante igualados"

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal Club de Fútbol, desgranó en la previa del encuentro ante el Real Betis Balompié las principales cualidades del conjunto verdiblanco.

Analizó también el técnico del submarino amarillo la "exagerada" puntuación en la primera parte de la temporada tras haber hecho todo "extraordinariamente bien", así como desgranó la forma de jugar del conjunto de Manuel Pellegrini y qué espera del duelo de esta noche en La Cartuja.

En dicho partido no estará Nelson Deossa, que ha causado baja de última hora por un cuadro febril por amigdalitis. Giovani Lo Celso, que conoce bien al cuadro groguet, podría ser su sustituto retrasando Fornals su posición al doble pivote junto a Marc Roca.

Las claves del Betis y del partido según Marcelino

Análisis del Betis: "Depende de los futbolistas que tienes en el campo. Con Isco es un equipo que tiene mas posesión y sobre todo si se junta con Lo Celso o Fornals, con una serie de futbolistas. Y si apuesta o si tienes otro tipo de jugadores, pues puede modificar ligeramente. Yo creo que el Betis con Pellegrini tiene una identidad clara. Les gusta tener el balón aunque su iniciación sea directa, pero luego buscan la posesión, juntar más futbolistas cerca del balón para progresar. Si tienen a Abde por un lado y Antony por otro, esos futbolistas tan verticales, te llevan a la verticalidad. Ahora no está Abde, pero Antony sí y otros futbolistas que tiene en la plantilla".

Qué espera del partido: "Esperamos un equipo que ataca bien y contraataca bien. Siempre te generan problemas. Te obligan a acabar jugadas. Es un equipo que en tramos de partidos que dejan jugadores descolgados, que además tienen muy buena calidad y de finalización. Nos va a exigir un grandísimo nivel. El Betis es un gran equipo capaz de competir y ganar a cualquiera".

Techo del Villarreal: "Nos motiva vernos arriba en la tabla y estar cerca de los equipos importantes. Hemos hecho la mitad, pero queda la otra mitad. Hay que mirar el contexto. Los partidos que ellos han empatado, nosotros los hemos ganado. Tienen 29 puntos, pero es que lo nuestro es una barbaridad. Somos dos equipos bastante igualados y a nivel de plantilla no hay tanta diferencia. Hemos sumado exageradamente y eso a veces empequeñece a los otros".