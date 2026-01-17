Las notas de los jugadores del Betis ante el Villarreal: varios sobresalientes en una gran noche de fútbol

El Real Betis Balompié venció con rotundidad al Villarreal Club de Fútbol de Marcelino García Toral por 2-0 en una gran noche de fútbol de los de Manuel Pellegrini en La Cartuja.

El primero lo hizo Aitor Ruibal y el segundo Pablo Fornals, pero antes del 1-0 ya fue trascendental Valles, como con el 1-0 posterior sacando un pie importante a Buchanan.

Las notas de los jugadores del Betis

(9) Manuel Pellegrini: junto con Lyon y Getafe, la mejor actuación de su Betis en La Cartuja, y quizás la más complicada viendo el nivel del rival. Lo bañó por completo, no le dio opción y en el segundo tiempo se llevó el gato al agua con dos zarpazos de Aitor y Fornals. Entendió en todo momento qué necesitaba el equipo y, sobre todo, los rendimientos individuales elevaron sobremanera al rendimiento colectivo. Tuvo a un gran Lo Celso, un gran doble pivote, un portero que da puntos y un 9 que presiona en salida del rival. Tendrá tiempo para descansar antes de ir a Grecia a sellar el pase a octavos de Europa League.

Titulares

(9) Álvaro Valles: salvó un gol a Mikautadze en el primer tiempo con 0-0 y otro a Buchanan con 1-0. Portero que da puntos.

(9) Aitor Ruibal: falló en la ocasión de Mikautadze pero estuvo muy atento en el resto de acciones en la recuperación. Tuvo una en todo el partido y la transformó tras abrir bien a banda y leer mejor aún la jugada.

(8) Marc Bartra: expeditivo y rápido a campo abierto, actuando de líder. Su paciencia, clave en el 1-0.

(8) Natan de Souza: de nuevo, el poderío físico del brasileño le bastó para ganar cuerpeos y sacudirse todo balón que llegaba. Se cruzó en el 50' con gran acierto para evitar un tiro bien dirigido de Buchanan.

(6) Valentín Gómez: se orientó mal en muchos controles, pero estuvo seguro y buscó siempre combinar y jugar al frente. Sufrió a su espalda con el veloz Buchanan.

(9) Sergi Altimira: seguro en el primer balón, apagando fuegos y con inteligencia. Supo situarse entre centrales en la salida, dándole sentido al juego y estando siempre atento en la recuperación. Mejoró respecto al Elche.

(9) Marc Roca: estuvo genial con balón, pero mejor sin él. Ordenando, descifrando el partido en el plano táctico y asomándose por el balcón del área para meter dos zurdazos potentes. Tuvo el gol en la primera mitad.

(7) Antony Santos: es cierto que no tuvo una participación alta en el juego, pero volvió a aparecer en los dos goles para dar dos asistencias aunque sólo una le vaya a contabilizar. Siempre ayuda a sumar puntos.

(8) Giovani Lo Celso: cuando quiere y el contexto le acompaña demuestra que es un grandísimo jugador. Dejó a todos los béticos muy contentos y se marchó ovacionado tres días más tarde de irse pitado. Eso es entender el compromiso. Este Lo Celso es titular todos los días.

(8) Pablo Fornals: quizás el gran rendimiento de Lo Celso estaba eclipsándolo hasta que decidió que él también tenía que ser partícipe de esta gran noche de fútbol del Betis de Pellegrini. Vaya golazo desde fuera del área. Jugador capital en los planes del Ingeniero.

(7) Chimy Ávila: fue el primero en ir a la presión y en entender que un delantero debe golpear cuando la tiene. Lo probó desde fuera, entendió el partido y se marchó ovacionado en el segundo tiempo tras vaciarse por completo. El mercado dictará sentencia y quizás su futuro esté lejos de aquí, pero sus dos actuaciones más recientes igual invitan a pensar que en el enero no puedes encontrar algo mejor sin desprenderte de jugadores clave. ¿El nivel de compromiso quién lo iguala para seis meses? Nunca es tarde para redimirse.

Suplentes

(5) Pablo García: jugó como referencia casi 20 minutos y como no estaba cómodo sin ver la jugada de cara se dedicó a tirar diagonales y ofrecerse cayendo a banda, yendo una y otra vez a tirar desmarques y provocar rupturas en la defensa del Villarreal, contra la que no podía luchar en el plano físico.

(6) Rodrigo Riquelme: se cargó el contragolpe en la primera que tuvo con Pablo García y Antony abriéndole camino para un pase a ellos o para disparar en vez de escorarse. Fue sólo el único fallo que tuvo, luego se vino arriba, fue protagonista, pidió el balón y lo intentó, dejando muestras de calidad en la frontal. Hizo una jugada que si termina en gol hubiera puesto boca abajo a toda La Cartuja.

(Sc) Ángel Ortiz: entró en los minutos finales por un cansado Antony.