Un Betis con seis bajas de peso recibe a un Villarreal en plena racha

El Real Betis Balompié abre este sábado la segunda vuelta de LaLiga EA Sports con una cita de máxima exigencia en el estadio de La Cartuja. El conjunto verdiblanco recibe al Villarreal CF en la jornada 20 del campeonato, en un duelo que mide dos realidades distintas en la tabla pero con ambiciones compartidas en la zona alta. Los de Manuel Pellegrini llegan sextos, con 29 puntos y vivos en las tres competiciones, mientras que el equipo de Marcelino García Toral es tercero con 41 tras una notable primera vuelta, aunque ya eliminado tanto de la Champions League como de la Copa del Rey.

La distancia clasificatoria es considerable, doce puntos y un partido más para el Betis, pero el Ingeniero no renuncia a la esperanza de reducirla. Así lo expresó en la previa, apelando al optimismo y a la necesidad de centrarse en el propio rendimiento para pelear por los puestos nobles. Enfrente estará un Villarreal sólido, competitivo y con una identidad muy definida, lo que obligará a los verdiblancos a firmar un encuentro muy completo si quieren sumar.

En los últimos cinco enfrentamientos con los verdiblancos como local, el Villarreal ha vencido en los dos más recientes, los de Pellegrini ganaron hace tres temporadas, perdieron hace cuatro y empataron hace cinco, por lo que habrá, a priori, mucha igualdad en el duelo entre ambos.

Seis bajas en el Betis y cambios en el once

El contexto del partido viene marcado por las bajas. Pellegrini contará con hasta seis ausencias, aunque recupera a Ángel Ortiz, un alivio para una defensa mermada por las lesiones de Héctor Bellerín y Junior Firpo, ambos de baja varias semanas. Tampoco estarán Isco ni Cucho Hernández, además de los internacionales marroquíes Amrabat y Abde, que no regresarán hasta la próxima semana, ya con la mirada puesta en el compromiso europeo ante el PAOK.

En cuanto al once, se esperan varios cambios respecto al duelo copero. Álvaro Valles apunta a repetir bajo palos, con Pau López ya recuperado pero todavía aguardando su oportunidad. En defensa, Ángel Ortiz podría ocupar el lateral derecho, con Marc Bartra y Natan formando en el eje de la zaga y Valentín Gómez en el costado izquierdo, ante el cansancio acumulado de Ricardo Rodríguez.

Alineación del Real Betis Balompié

Una de las principales incógnitas está en el centro del campo. Sin Amrabat, Marc Roca parece fijo y su acompañante saldrá del debate entre Nelson Deossa, a muy buen nivel, y Giovani Lo Celso, lo que condicionaría la posición de Pablo Fornals, indiscutible para Pellegrini.

En las bandas, Antony parte con ventaja en la derecha, mientras que en la izquierda el técnico chileno deberá decidir entre el perfil más combinativo de Rodrigo Riquelme o la intensidad de Aitor Ruibal.

Arriba, la ausencia de Cucho abre la lucha entre Cédric Bakambu y Chimy Ávila. El argentino llega reforzado tras sus dos goles ante el Elche y parece un paso por delante del congoleño, recién reincorporado tras la Copa África y dejando una pobre actuación en Copa del Rey,

Pellegrini avisó del potencial del Villarreal y de la dificultad del encuentro, insistiendo en la importancia del rendimiento individual, la intensidad defensiva y el acierto de cara a puerta. Un Betis-Villarreal que servirá como termómetro real para medir hasta dónde pueden aspirar los verdiblancos en esta segunda mitad del curso.

"Sin lugar a dudas el Villarreal está haciendo una gran campaña en LaLiga, ha estado peleando con nosotros estas temporadas y tendremos que hacer un buen partido para sumar. Considero rivales directos a todos los que están cercanos a nosotros, a veces se hace una primera muy buena y luego una segunda muy mala o al revés, hay que tener el optimismo de intentarlo, estamos centrados en lo nuestro, la liga del Villarreal es fenomenal y si mantiene igual será muy difícil alcanzarlo", manifestaba Pellegrini.

