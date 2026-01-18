Abde y Amrabat, subcampeones de la Copa África en una surrealista final entre Senegal y Marruecos

Surrealista final de la edición 2026 de la Copa África en Marruecos. Después de un partido sin goles en el tiempo reglamentario entre Senegal y Marruecos en la final en Casablanca, el árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala Ngambo señaló un penalti a favor de los Leones del Atlas que desató la ira de los senegaleses, yéndose del campo. Los jugadores del Betis, Abde y Amrabat, se proclamaron subcampeones tras perder Marruecos -que falló el penalti del descuento- en la prórroga con un gol de Pape Gueye.

Ocurrió en el minuto 101 de la final del certamen africano tras un encuentro en el que Bono, meta marroquí exsevillista, hizo varias paradas de mérito para que los anfitriones conservaran el empate.

Los de Walid Regraqui salieron al verde con el bético Abde Ezzalzouli en el once completando la final entera, pero sin Sofyan Amrabat, al que las molestias le impidieron jugar la final. El extremo marroquí del Betis tuvo dos ocasiones que no fue capaz de convertir.

La polémica en la final de la Copa África

En el minuto 93' anotó Senegal el 1-0 a la salida de un córner en un balón al segundo palo. Seck, que tocó a Achraf y lo desplazó levemente, incurrió en falta según el colegiado de República Democrática del Congo.

Continuó el extenso descuento y en el 101' decretó penalti Jean-Jacques Ndala Ngambo. En otro córner, Diouf agarró levemente a Brahím Díaz, dejándose este caer. Tras ser llamado por el VAR y revisar la acción señaló los once metros.

Comenzado el bochornoso espectáculo, el entrenador senegalés, Pape Thiaw, le dijo a sus jugadores que se retiraran del campo, quedándose sobre el mismo el capitán, Sadio Mané, quien por deportividad instó a todos sus compañeros y a su seleccionador a volver al encuentro, algo que consiguió minutos más tarde.

Cuando regresó el duelo entre Senegal y Marruecos tiró el penalti Brahím Díaz, el jugador del Real Madrid, pegándole fatal a lo Panenka y fallando el gol que hubiera supuesto que su selección se proclamara campeona de África.

Senegal vence en la prórroga

Con la emoción por las nubes anotó en el minuto 4 de la prórroga Pape Gueye. Robó el balón Senegal, avanzó metros y la pelota le cayó al centrocampista del VIllarreal, que enfiló la zona de tres cuartos hasta pisar la frontal del área y sacar un zurdazo que se coló por la escuadra contraria.

Tendrían los Leones de Teranga el segundo en las botas de Cherif Ndiaye poco despiés de un ataque de Marruecos con varios rebotes en el que se salvaron del empate. Ndiaye recogió un rechace y con todo a favor sacó una mano providencial Bono para evitar el tanto. Senegal, finalmente, se proclamó campeona de la Copa África por segunda vez de forma consecutiva.

¿Cuándo estarán disponibles Abde y Amrabat?

Los jugadores del Betis, Abde y Amrabat, podrían estar disponibles para el PAOK-Real Betis Balompié del próximo jueves si llegan a tiempo y Manuel Pellegrini considera que están en buen estado para viajar. En el caso particular del pivote de Huizen tendrán los servicios médicos del conjunto verdiblanco que estimar si viene en condiciones para unirse al conjunto de Manuel Pellegrini en cuanto ponga un pie en Sevilla, ya que no jugó la final ni la semifinal por molestias.