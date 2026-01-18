El mensaje de Lo Celso tras su gran noche: "Para mí es un orgullo y un privilegio representar el escudo del Betis"

Giovani Lo Celso fue este sábado uno de los mejores jugadores del Real Betis Balompié en la importante victoria por 2-0 al Villarreal Club de Fútbol. El rosarino, que partió desde la izquierda en la mediapunta, se movió con libertad y se asoció con Pablo Fornals y con Antony para darle más movilidad al tercio ofensivo del conjunto verdiblanco.

Al término del partido habló Manuel Pellegrini sobre el '10' argentino, que también atendió a los medios de comunicación en zona mixta analizando el encuentro y hablando sobre el futuro, sintiéndose muy bien en la entidad de las trece barras.

Un triunfo importante: "Es un triunfo muy importante para nosotros. Primera cosa, por el rival que enfrentábamos, un rival que viene haciendo muy bien las cosas y sobre todo para nosotros como equipo, un triunfo así muy importante para la confianza, para lo que viene. Este equipo viene trabajando muy bien y minimizar a un rival así no es fácil y creo que hoy hemos minimizado al Villarreal, que es un rival muy complicado. Entonces, bueno, nos vamos muy felices por eso".

El mejor partido del Betis de la temporada: "Sí, tranquilamente. Creo que hicimos grandes partidos en la temporada. Recuerdo varios en casa donde fuimos muy contundentes, pero hoy te da esa sensación porque enfrentábamos al Villarreal, que estaba muy por encima de nosotros. Entonces, bueno, era importante recortarle puntos y, bueno, creo que golpeamos en los momentos justos y sobre todo regalarle esta alegría a la gente que se lo merecía".

Analiza su nivel en el partido: "Uno siempre trabaja para dar lo mejor. A veces salen las cosas, a veces no tanto. Pero, bueno, yo siempre digo que trato de dar lo mejor día a día, aportar granito de arena al equipo. Y hoy, la verdad que me voy muy feliz, sobre todo por el triunfo del equipo. Creo que veníamos una semana complicada. Al final jugamos tres partidos en siete días. Jugamos de sábado a sábado y no es fácil. Fíjate el equipo cómo respondió. Pero bueno, también gracias al empuje de la gente creo que lo pudimos sacar adelante. Pero yo, personalmente, me voy muy feliz porque la gente se va feliz".

Santi Comesana y Giovani Lo Celso durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Real Betis y el Villarreal CF en el estadio La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Expulsión de Comesaña: "Al final fue una patada atrás. Yo la siento, me tiro y tarjeta roja. Al final no puedo decir nada más".

Contento de estar en el Betis

Feliz en el Betis: "Siempre dije que para mí es un orgullo y un privilegio representar este escudo. Ahora que me tocó cumplir 100 partidos hace unos días lo volví a repetir. Y la verdad que me siento muy feliz. Al final soy un agradecido al cariño que me brinda la gente. Y yo lo que te digo, trabajo para hacer cada día un poquito mejor y ayudar al equipo. Creo que hoy dimos nuestra mejor versión como equipo contra un rival directo".

Posibilidades de alcanzar al Villarreal: "Sí, a ver. Nosotros siempre apuntamos a lo más alto. Al final es lo que este escudo te lleva. Siempre miras para arriba. Fíjate que no nos podemos relajar un segundo. Y creo que hoy contra un rival directo achicamos puntos, pero sobre todo por el momento. Creo que el momento tanto para ellos como para nosotros es importante. Nosotros veníamos una racha en liga que nos estaba costando. Creo que hicimos un partido completo y obviamente queda mucha liga. Al final estamos empezando la segunda vuelta".

Centrados en el Betis: "El equipo está muy comprometido. Al final el runrún de afuera a nosotros no nos tiene que entrar puerta adentro. Nosotros estamos muy tranquilos y trabajando duro para estas noches. Para regalarles esta alegría a la gente y creo que hoy el equipo en línea general estuvo muy bien".