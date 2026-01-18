Manuel Pellegrini explica el cambio de Antony: "Tenía alguna molestia en el pubis"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa al término del duelo contra el Villarreal Club de Fútbol en el que los verdiblancos ganaron por 2-0.

Una gran noche de fútbol de los del Ingeniero en la que Aitor Ruibal y Pablo Fornals hicieron los goles y en la que Valles también salvó dos y estuvieron genial Marc Roca y Altimira.

Análisis del partido: "Muy contento porque creo que el equipo hizo un partido muy completo. Desde el primer minuto salimos a buscar la oportunidad contraria, estuvimos muy seguros defensivamente, tuvimos buen control del juego también ante un rival que es muy difícil, concretamos dos goles y sumamos tres puntos que no había dicho yo antes, era muy importante para seguir en esta lucha por Europa, para retomar el funcionamiento que teníamos como equipo, que veníamos con algunos altibajos pero con los resultados esperados".

Rendimientos individuales y colectivos: "Se valora positivamente el rendimiento individual de todos, el valor colectivo a pesar de las bajas y ante un rival como el Villarreal que venía muy bien. Sí, así es, la verdad que de las bajas nunca hablo, yo lo que he dicho siempre que son los que están a punto para cada partido, son los importantes en ese momento, creo que fue muy importante la variante también con Gio Lo Celso suelto por izquierda porque tuvo mucho control del juego y en su juego para nosotros muy importante, les costó a ellos controlarlo y con los movimientos del resto del equipo creo que hicimos un partido ofensivamente con bastante llegada y defensivamente prácticamente impecable siendo una pérdida de balón al principio del primer tiempo. La última manera puede ser un partido que sirva como punto de inflexión sobre todo por la confianza del grupo que puede hacer este tipo de partidos ante rivales como el Villarreal".

Un betis regular: "Nunca hemos estado en crisis, ganamos en la Copa del Rey y clasificamos incluso perdiendo un rato en el partido pero clasificamos y ganando, todos los equipos tienen momentos mejores, momentos peores, yo creo que este equipo ha tenido una regularidad que nos permite estar vigente en las tres competiciones. Tres puntos más pero todavía quedan 54 más por jugarse que tenemos que seguir buscando la clasificación para Europa y creo que un partido como este ante rivales como Villarreal por supuesto nos refuerza mucho y más con 60.000 personas en la tribuna. Muchas gracias Manuel, enhorabuena.

Idea de juego: "Bueno, muy contento por el partido de hoy, discrepo absolutamente de la opinión de que el equipo no venía demostrando. El equipo está a un punto de la Europa League de los punteros, está clasificado en la Copa del Rey, seguimos un rendimiento de Europa League en la liga. El equipo tiene una idea futbolística clara y la impone. Unos días jugará mejor, otros días jugará peor, pero no creo que hayamos tenido una crisis de resultado en ningún momento. Se puede ganar, a lo mejor, no jugando tan bien como contra Elche, pero se gana. Tenemos un partido que clasificamos en la Copa del Rey, contra Oviedo, un equipo que creo que hicimos un gran partido, no las convertimos, pero no creo que haya ninguna falta de identidad ni de juego en el equipo".

"En el camino correcto": "No me da la sensación, porque no sé lo que es ir a menos. Vuelvo a reiterar, son pocos los equipos que están clasificados en las tres competiciones, y Villarreal venía toda la semana a descansar y preparar el partido, y nosotros jugamos a mediados de semana. Entonces, si pudiéramos tener algunos puntos más en la liga, en la Europa League, no podemos tener más puntos, estamos casi punteros, en la Copa del Rey no se clasifica, estamos clasificados. Sería fenomenal, a lo mejor, no tener nunca el error o no perder partidos importantes, pero no sería fútbol, el fútbol es así, lo importante es mantener una regularidad, y más que todo mantener una convicción en lo que se hace, independiente de momentos positivos o negativos, ni hay que irse muy arriba en los partidos cuando resultan las cosas, ni hay que creer que uno es el peor equipo porque pierde un partido en determinado momento. Así que yo creo que, por lo menos desde el punto de vista personal, trato de inculcar una idea futbolística y tratar de llevarla a cabo de la mejor manera posible. Lo veremos a final de temporada para analizarla cuando termine. En este momento, si me vuelve a preguntar, estoy ampliamente satisfecho de todo lo que hemos hecho, asumiendo que, por supuesto, hay partidos que uno cree que lo puede haber hecho mejor, pero el camino es el correcto".

Estado de Nelson Deossa: "Bueno, vamos a ver cómo evoluciona entre hoy día y mañana. Ojalá que haya sido solamente algo puntual, momentáneo, de la noche. Pero no le podría contestar hoy día a esa pregunta, va a depender mucho cómo reacciona o cómo está en su estado de salud mañana".

Antony y Amrabat: "Lo de Antony tenía alguna molestia en el pubis, en la pubalgia. Vamos a ver de qué se trata, es un jugador, claro, que ha jugado mucho. Todo este tema de la rotación lo está intentando siempre tratar de promediar una cantidad de minutos a los jugadores. Él venía jugando muchísimo, pero vamos a ver si con un par de días de descanso no tiene problemas. De Amrabat no le podría decir, sabemos que está todavía con algunos problemas del golpe que sufrió acá cuando chocaron contra Isco. Cuando vuelva tendremos un poco más claro el panorama".