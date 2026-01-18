Pablo Fornals se pronuncia sobre el Mundial: "Queda muchísimo y ojalá siga a este nivel o incluso mejor"

El autor del segundo gol del Real Betis Balompié al Villarreal Club de Fútbol fue Pablo Fornals. El castellonense combinó con Antony en la frontal, se orientó y golpeó cruzado con fuerza para ponerla en el palo largo de Luiz Júnior y hacerle imposible detener el tiro. Con su tanto, los de Manuel Pellegrini cerraron la victoria al submarino amarillo que los vuelve a meter de lleno en la pelea por el quinto puesto con el Espanyol, a quien recorta tres puntos esta jornada.

Al término del encuentro habló Fornals en zona mixta echando la vista atrás a las grapas que le tuvieron que poner en Oviedo por el codazo de Costas nada más empezar y también coincidió con Pellegrini y Lo Celso en que el Betis hizo un partido muy completo.

Resumen del partido: "Muy contento por todo, por el partido, por el gol, por cómo se ha dado la noche y por ganar".

Pablo Fornals recibe atención médica tras un choque con David Costas durante el Real Oviedo-Real Betis Balompié en el Carlos Tartiere. / Eloy Alonso / EFE

Fornals recuerda el episodio en el Tartiere

A los tres minutos de comenzar el Oviedo-Betis, David Costas le dio un codazo en la cabeza a Pablo Fornals en la salida de un córner, lo que obligó a que los servicios médicos del conjunto verdiblanco le pusieran grapas en la cabeza al castellonense, que jugó todo el partido con un gorro de natación para hacer sujección en la zona.

Minutos más tarde tendría un gol claro el centrocampista bético que erraría. Ello, es lo que recordaba en zona mixta tras su gol al Villarreal: "Un golazo, bueno. Como les decía a vuestros compañeros, he estado una semana con dos grapas en la cabeza y una vez las hemos quitado sabía que el siguiente partido alguien tenía que pagar los platos rotos de las dos ocasiones que había fallado en los partidos anteriores por las grapas".

Coincidió Pablo Fornals con Giovani Lo Celso en que el reciente ante el Villarreal ha sido el partido más redondo del Betis en lo que va de temporada: "Puede ser. Creo que el más completo contra un gran rival, un equipo que en liga está casi intratable y creo que el Betis en defensa y en ataque ha hecho un partido muy serio hoy".

Opciones de Mundial: "Estamos a mitad de enero, la convocatoria es en marzo, queda muchísimo, ojalá que yo pueda seguir a este nivel o incluso mejor para tener oportunidades de ir. Luego Luis de la Fuente es el que selecciona, el que decide quién va y tanto si voy como si no yo estaré muy contento conmigo mismo por todo el trabajo que estoy haciendo".

Posibilidad de alcanzar al Villarreal: "Eso lo decidirá nuestro buen hacer de aquí a final de temporada en liga, lo que sí tenemos que seguir en esta línea de competir o intentar competir todos los partidos de esta manera porque así nos acercaremos a lo que todos queremos".