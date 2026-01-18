Manuel Pellegrini pone el foco en Lo Celso: "Todos le pedimos mucho porque demuestra su calidad"

Uno de los jugadores del Real Betis Balompié que destacaron en la victoria al Villarreal Club de Fútbol fue Giovani Lo Celso. El argentino, que fue titular en la mediapunta junto a Pablo Fornals, actuó por izquierda, mayoritariamente, partiendo con mayor libertad para recibir y levantar la cabeza, asociándose bien con Antony en la distancia y con el castellonense en corto.

La buena actuación del rosarino la ensalzó en rueda de prensa Manuel Pellegrini, dejando claro que este tiene que ser el Lo Celso habitual en el Betis.

Pellegrini analiza la posición de partida de Lo Celso ante el Villarreal

La idea de poner en la izquierda a Lo Celso: "Creo que la variante de Giovani Lo Celso hoy día por izquierda más suelto le hizo estar con más libertad de marca, tomó mucho el control del balón. Así que, en términos generales, sin ir a nombres individuales, creo que todos hicieron un gran partido".

Rendimientos individuales y colectivos: "Hicimos buen trabajo defensivo donde un equipo muy creativo como es el Villarreal nos llegó muy poco a la portería nuestra. Y ofensivamente, bueno, hicimos dos goles y tuvimos algunas oportunidades de gol más. Como siempre, no recurro a la excusa de los lesionados, tenemos muchísimos, pero creo que el plantel supo responder en las tres competiciones con las que hemos tenido. Y me alegró mucho hoy día tanto por los rendimientos individuales como por el funcionamiento colectivo del equipo. Y por las 60.000 personas que nos apoyaron".

Giovani Lo Celso durante el partido de LaLiga EA Sports, disputado entre el Real Betis y el Villarreal CF en el estadio La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Pellegrini analiza el nivel de Lo Celso: "Yo creo que es un jugador al que todos le pedimos mucho porque él demuestra la calidad que tiene. Entonces, por lo menos cuando yo analizo los rendimientos de los jugadores, siempre lo aludo de acuerdo a lo que uno espera que ellos puedan dar. Me alegro muchísimo por Gio hoy día, porque Gio Lo Celso tiene que salir del campo de juego todos los partidos como salió hoy día, bajo aplauso y no bajo crítica por un problema de carácter en un determinado momento que él tiene que saber superar. No es por falta de entrega, ni por falta de ganas, ni mucho menos. Además, él es una persona que absorbe muy bien las críticas. Así que me alegro muchísimo por él".

Destaca el partido de Chimy: "También me alegro por todo el resto de los jugadores que, por distintos motivos, pueden estar criticados, en el caso de Chimy Ávila, que hoy día también hizo un buen partido sin convertir, pero hizo un muy buen partido. O distintos nombres que van apareciendo, saliendo, y por eso tenemos un plantel que está encargado de mantenernos vigentes en las tres competiciones".