Sorteo de cuartos de Copa del Rey: horario y posibles rivales del Betis

El Real Betis Balompié venció el pasado miércoles al Elche Club de Fútbol en La Cartuja asegurando su presencia en el bombo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Lo hizo gracias a un doblete de Chimy Ávila con el que le dio la vuelta al gol de Affengruber que había complicado la eliminatoria en una noche en la que los de Eder Sarabia le plantaron cara a los de Manuel Pellegrini poniéndoles muy difícil el pase.

Fue una ronda de octavos de final en la que la mayor sorpresa la protagonizó el Albacete Balompié venciendo al Real Madrid del recién nombrado Álvaro Arbeloa. Será el conjunto manchego el único de Segunda División en el sorteo de este lunes, asegurándose también disputar la eliminatoria de cuartos a partido único en el Carlos Belmonte pase lo que pase.

Dos bombos en el sorteo

Quedó definido el formato del sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey y no habrá distinciones entre equipos. El emparejamiento se organizará en dos bombos, uno con clubes de Segunda División y otro con los de Primera, sin ventajas para los participantes en la Supercopa, que afrontarán el cruce en igualdad de condiciones.

El bombo de Segunda estará integrado únicamente por el Albacete Balompié, único representante de la categoría tras su sorprendente eliminación del Real Madrid. El conjunto manchego, además, contará con el aliciente de disputar el partido como local.

En lo que respecta al Real Betis Balompié, ya conoce el abanico completo de posibles adversarios en esta ronda. Además del Albacete, los verdiblancos podrán quedar emparejados con seis equipos de Primera División: Atlético de Madrid, Athletic Club, Deportivo Alavés, Real Sociedad, Valencia CF y FC Barcelona.

Horario y dónde ver el sorteo de cuartos de final de Copa del Rey en directo

Todas las combinaciones posibles quedan fijadas de cara al sorteo que se celebrará el próximo lunes 19 de enero, a partir de las 13:00 horas, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el Betis sabrá a qué rival deberá superar para alcanzar las semifinales del torneo.

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 será retransmitido a través de Movistar Plus y Teledeporte además de poder seguirse en directo en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol.

Cuándo se jugarán los cuartos, las semifinales y la final de la Copa del Rey