Real Betis

Aitor Ruibal valora Betis-Atlético en Copa: "Es uno de los más grandes del mundo, habrá que eliminarlo"

"Ganar un título con el Betis es lo más bonito que yo he podido vivir en el mundo del fútbol"

Aitor Ruibal celebra el 1-0 en el Real Betis Balompié-Getafe CF en La Cartuja en la jornada 17 de LaLiga EA Sports.

Aitor Ruibal celebra el 1-0 en el Real Betis Balompié-Getafe CF en La Cartuja en la jornada 17 de LaLiga EA Sports. / Julio Muñoz / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Este lunes se ha celebrado el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey en el que al Real Betis Balompié le ha tocado jugar contra el Atlético de Madrid. Tendrán los de Manuel Pellegrini a un duro rival al que batir, pero la eliminatoria a partido único se disputará en La Cartuja.

Al término del sorteo habló Aitor Ruibal, uno de los capitanes del conjunto verdiblanco, para valorar el sorteo en la competición copera.

Las palabras de Aitor Ruibal sobre el Betis-Atlético de Madrid

Valoración de Aitor Ruibal: "Bueno, el rival que tocara iba a ser duro. Sí que es verdad que queríamos jugar en casa porque, bueno, al final jugar con nuestra gente pues siempre nos viene mejor. Entonces, bueno, cualquier rival era duro. Evidentemente, el Atlético de Madrid pues es uno de los clubes más grandes del mundo. Así que, bueno, habrá que eliminarlo".

Ilusión con la Copa del Rey: "Sí, al final cuando te vas acercando cada eliminatoria pues la ves más cerca. Encima jugando en casa sabemos que, bueno, que con este partido pues si pasamos son dos partidos más en casa, uno de semifinal y la final si pasáramos. Así que, bueno, mucha ilusión. Ganar un título con el Betis es lo más bonito que yo he podido vivir en el mundo del fútbol. Así que, bueno, con muchas ganas".

Llamamiento a la afición: "Sí, evidentemente, pero bueno, sé que ellos no fallan nunca así que poco hay que decirle y que bueno que estén con nosotros por siempre".

