Real Betis

Atlético de Madrid, rival del Betis en cuartos de la Copa del Rey

El Betis ejercerá como local en los cuartos de Copa ante el Atlético de Madrid

Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey

Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey / El Correo

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié ya conoce a su nuevo rival en la Copa del Rey, al que se enfrentará en los cuartos de final. En el mediodía de este lunes 19 de enero se ha celebrado el sorteo a partir de las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) con la presencia de los 8 equipos, entre ellos 7 de LaLiga EA Sports y 1 de LaLiga Hypermotion.

La eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey se jugará entre los días 3, 4 y 5 de febrero. Los tres equipos de la Supercopa que permanecen en la competición no tendrán ventaja en esta ronda. Únicamente el Albacete, superviviente de Segunda División, jugará su partido como local en unos cuartos que siguen siendo a un partido.

Los de Manuel Pellegrini vienen de solventar de forma cómoda las primeras eliminatorias en Copa del Rey: frente al Palma del Río, Torrent y Real Murcia. En los octavos ante el Elche sí que sufrió en la primera parte e incluso se puso por debajo tras el gol del Affregruber, pero un doblete de Chimy Ávila permitió a los verdiblancos avanzar a cuartos de final.

En competición liguera, el Betis viene de una gran victoria en La Cartuja ante el Villarreal por 2-0 gracias a los goles de Aitor Ruibal y Pablo Fornals. Antes de este duelo copero los de Pellegrini jugarán en Mendizorroza este domingo ante el Alavés y recibirán en casa al Valencia el 1 de febrero.

Atlético de Madrid, rival del Betis en la Copa del Rey

El Real Betis Balompié jugará los cuartos de final de la Copa del Rey ante un conjunto de Primera División. La eliminatoria que se jugará entre los días 3, 4 y 5 de febrero medirá a los verdiblancos al Atlético de Madrid en la que los verdiblancos jugarán en La Cartuja.

Formato de la Copa del Rey

La Copa del Rey continúa con el mismo formato del pasado año. En esta temporada, los encuentros eliminatorios se disputarán a partido único, con la excepción de las semifinales que serán a doble partido. La novedad en los octavos de final es que se implementa el VAR en los ocho partidos.

Todas las eliminatorias

  • Albacete Balompié - FC Barcelona
  • Deportivo Alavés - Real Sociedad
  • Valencia CF - Athletic Club
  • Real Betis Balompié - Atlético de Madrid

