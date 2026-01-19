El pivote marroquí del Betis, Sofyan Amrabat, se someterá a una artroscopia en Holanda

El pasado domingo concluyó la Copa África con la final entre Senegal y Marruecos que ganaron los senegaleses en la prórroga en una surrealista cita en la que el jugador del Real Betis Balompié, Ez Abde, jugó el encuentro completo y en el que Sofyan Amrabat no participó por sus molestias en el tobillo.

Terminado el certamen africano de selecciones, el Betis ha querido actualizar la situación del pivote bético de Huizen.

Estado de Sofyan Amrabat

Tal y como informan fuentes verdiblancas, los servicios médicos del club y la dirección deportiva han estado en permanente contacto con los servicios médicos de la Federación marroquí y con el propio jugador, que no ha superado las molestias que sufre en la zona articular del tobillo derecho desde el desafortunado golpe que tuvo con Isco frente al Utrecht.

Añade la entidad bética y recalca el compromiso de Sofyan Amrabat con el Betis, manifestando que a pesar de su lesión forzó para intentar jugar tanto el derbi como el partido frente al Barcelona debido a la trascendencia de ambos partidos pero el dolor se lo impidió. Y en su selección, donde ha seguido también un tratamiento conservador, no ha logrado superar esas molestias que, en su caso, no le han impedido jugar, pero sí le limitan hasta el punto de no poder competir de manera continuada.

Explican fuentes del club que dada la importancia de la Copa África tanto para Marruecos como para el propio jugador, todas las partes afectadas decidieron esperar a su finalización para anunciar la decisión adoptada hace ya algunos días de manera consensuada por el futbolista con los servicios médicos del Real Betis, la Federación marroquí y el Fenerbahce. Con el fin de poner remedio de forma definitiva a los problemas que viene arrastrando el centrocampista. Amrabat se someterá a una artroscopia en Holanda y regresará a Sevilla en el momento en que pueda iniciar el trabajo de recuperación.

¿Cuánto tiempo estará de baja Amrabat?

Habrá parte médico una vez Sofyan Amrabat sea operado en Holanda a final de esta semana. Por el momento no hay fecha definida para su regreso pero se estima que pueda estar en torno a un mes alejado de los terrenos de juego.