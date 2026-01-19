El Betis mira al duelo europeo ante el PAOK pendiente de Antony y con Deossa ya de vuelta

El Real Betis Balompié ha comenzado en la mañana de este lunes su preparación de cara al séptimo duelo de la liguilla de Europa League. Tendrá que viajar hasta Grecia, en concreto hasta Salónica para medirse al PAOK, primero en la liga helena empatado con el AEK Atenas. Este mediodía conocerá también a su rival en los cuartos de la Copa del Rey.

Para la visita al Toumba Stadium prepara ya Manuel Pellegrini a sus jugadores, contando con una nueva baja y muy importante en la primera sesión semanal.

Antony, duda para el viaje a Grecia

Con el Betis con 14 puntos y con la idea de rematar la clasificación a octavos de final trabajan los pupilos del Ingeniero, que podrían volar a Grecia sin Antony. "Lo de Antony tenía alguna molestia en el pubis, en la pubalgia. Vamos a ver de qué se trata, es un jugador, claro, que ha jugado mucho. Todo este tema de la rotación lo está intentando siempre tratar de promediar una cantidad de minutos a los jugadores. Él venía jugando muchísimo, pero vamos a ver si con un par de días de descanso no tiene problemas", admitía Pellegrini tras el partidazo del Betis ante el Villarreal con victoria por 2-0.

El de Osasco se ha quedado haciendo trabajo de gimnasio esta mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras la charla del técnico verdiblanco, por lo que serán sus sensaciones las que determinen si llega en condiciones al jueves o prefieren en el Betis no correr riesgos con un jugador determinante dándole descanso para la siguiente jornada liguera en Mendizorroza ante el alavés el domingo que viene.

Abde y Amrabat aún no han regresado tras la final de la Copa África

Quienes están pendientes de ese viaje a tierras helenas para jugar contra el conjunto tesalonicense son Ez Abde y Sofyan Amrabat. Ambos estuvieron convocados para la surrealista final de Copa África que disputó este domingo Marruecos contra Senegal cayendo en la prórroga. El extremo de Beni Melal jugó los más de 120 minutos de partido mientras que el pivote de Huizen se quedó en el banquillo y sigue con molestias en el tobillo.

Sería de extrañar que Abde se subiera al avión del Betis rumbo a Grecia y menos opciones tiene aún de montarse en el mismo Amrabat, quien tendrá que ser evaluado por los servicios médicos del conjunto verdiblanco a su llegada a Sevilla. "De Amrabat sabemos que está todavía con algunos problemas del golpe que sufrió acá cuando chocaron contra Isco. Cuando vuelva tendremos un poco más claro el panorama", manifestaba Pellegrini tras el Villarreal.

Deossa regresa y podrá estar ante el PAOK

El que sí está de vuelta es Nelson Deossa. El centrocampista colombiano apuntaba al once del Ingeniero contra los de Marcelino García Toral, pero un cuadro febril por amigdalitis le privó a última hora de entrar en la convocatoria y poder disputar un encuentro que el Betis terminó ganando con autoridad.

Esta mañana se ha ejercitado ya sin problemas con sus compañeros y apunta a entrar en la citación e incluso si está recuperado al 100% a ser titular en el PAOK-Betis dando relevo a Roca o Altimira, los titulares que rindieron a un alto nivel contra el submarino amarillo.

Al margen de los citados siguen siendo bajas Héctor Bellerín, Junior Firpo, Isco Alarcón y Cucho Hernández.