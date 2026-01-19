El representante de Chimy Ávila opta por la continuidad en el Betis: "Está volviendo a su nivel"

Chimy Ávila es uno de los jugadores del Real Betis Balompié que mejor ha estado en los dos últimos partidos del conjunto de Manuel Pellegrini. El rosarino fue clave con sus dos goles ante el Elche para darle el pase a cuartos de final a los verdiblancos, ronda en la que ya esperan al Atlético de Madrid, y también dejó buenas sensaciones frente al Villarreal el pasado domingo siendo muy voluntarioso en la presión y dejándose todo en el verde de La Cartuja.

En verano ya le buscó salida la entidad de las trece barras con el Pumas mexicano como opción más cercana para que se llevara a cabo, siendo finalmente desechada por el propio entorno del jugador en los días fuera de mercado. Ahora, ha sido su representante, Carlos Bilicich, quien ha hablado para TyC Sports sobre el futuro del delantero de Empalme Graneros.

Admite llamadas de clubes: "Hoy por hoy, para no dejar dudas, el otro día también lo dejó claro, es jugador del Betis. Se siente muy cómodo en el club, tiene contrato y está bien. En algún momento se habló de que estaba muy bajo de nivel, está volviendo a su nivel, lo cual le cuesta muy poco por sus características. Siempre en cada mercado te llaman de distintos mercados, lo cual estamos agradecidos", dejando claro que tienen reuniones de forma permanente y que "seguramente sea esta semana" en la que vuelvan a verse para actualizar su situación.

Bilicich opta porque Chimy salga en junio

Prefiere esperar a verano: "Siempre hacemos una reunión y tomamos decisiones todos juntos. Analizamos las propuestas y vemos juntos. En el mercado pasado, por ejemplo, que se decía que estaba por llegar a Pumas y nosotros directamente lo dimos de baja en ese momento. En este caso no tuvimos situaciones de cada uno la posibilidad de juntarnos y decir qué vamos a hacer para este próximo mercado. Para mí no es el mercado en el que debería moverse, si me preguntan a mí, porque creo que está recuperando su nivel. Está muy cómodo, se siente bien y la afición lo trata muy bien. Saben lo que puede dar, es un atacante muy bueno, que ya demostró muchas cosas y no tiene que venir a demostrar nada. Por eso me parece que no debería cambiar hoy, a lo mejor en junio te diría que sí es el mercado. El mercado pasado tampoco lo era".

La postura del Betis

Según informaron a El Correo de Andalucía fuentes del club verdiblanco a día de hoy no consta ninguna oferta real, pero con días por delante para que cierre el mercado no se descarta ningún escenario. No se ha decidido aún que siga hasta verano puesto que está abierta la ventana invernal y el conjunto verdiblanco no es reacio a una salida del jugador.

Bilicich deja abierta la puerta de Boca Juniors para Chimy

Boca Juniors, posible destino: "Hasta el final del mercado, todo puede pasar. ¿Podría llegar a cambiar? Sí, podría. Tal vez si el presidente lo llama y le manifiesta que tiene interés ahí le puede despertar las ganas a él, sabemos que estuvo en las inferiores de Boca y tiene ese sentido de pertenencia".

Tras la contratación de Martín Satriano, la opción del Getafe "quedaría relegada", algo que según pudo saber este medio tampoco era del interés del jugador. "Si Chimy se tiene que ir del Betis, se va a querer ir de la mejor manera, el club se portó muy bien con él", concluyó Bilicich.