Sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey; en directo | El Betis espera a su rival

Alavés, Albacete, Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona, Betis, Real Sociedad y Valencia son los ocho equipos que entran este lunes en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, eliminatoria de nuevo a partido único que se disputará la primera semana de febrero.

El Betis mira a Salónica pendiente de Antony y con Deossa ya de vuelta

El Betis mira a Salónica pendiente de Antony y con Deossa ya de vuelta

Abde y Amrabat, subcampeones de la Copa África en una surrealista final entre Senegal y Marruecos

Sorteo de cuartos de Copa del Rey: horario y posibles rivales del Betis

Sorteo de cuartos de Copa del Rey: horario y posibles rivales del Betis

Pablo Fornals se pronuncia sobre el Mundial: "Queda muchísimo y ojalá siga a este nivel o incluso mejor"

El mensaje de Lo Celso tras su gran noche: "Para mí es un orgullo y un privilegio representar el escudo del Betis"

El mensaje de Lo Celso tras su gran noche: "Para mí es un orgullo y un privilegio representar el escudo del Betis"

Manuel Pellegrini pone el foco en Lo Celso: "Todos le pedimos mucho porque demuestra su calidad"

Manuel Pellegrini pone el foco en Lo Celso: "Todos le pedimos mucho porque demuestra su calidad"
