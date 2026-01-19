Sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey; en directo | El Betis espera a su rival

En Directo
Alavés, Albacete, Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona, Betis, Real Sociedad y Valencia son los ocho equipos que entran este lunes en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, eliminatoria de nuevo a partido único que se disputará la primera semana de febrero.
Se guarda un minuto de silencio en el sorteo por la tragedia de Adamuz
En homenaje a las víctimas de la tragedia de Adamuz se guarda un minuto de silencio en el sorteo de la Copa del Rey.
Arranca el sorteo de la Copa del Rey
Comienza el sorteo de la Copa del Rey. Será retransmitido a través de Movistar Plus y Teledeporte además de poder seguirse en directo en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol y podrás seguirlo en directo en El Correo de Andalucía.
Dos bombos en el sorteo
El procedimiento del sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey se realizará casi sin ningún tipo de privilegio entre los clubes participantes. La distribución se llevará a cabo mediante dos bombos: uno reservado para el equipo de LaLiga Hypermotion y otro para los de LaLiga EA Sports, sin beneficios añadidos para los conjuntos que disputaron la Supercopa, que competirán en igualdad de condiciones. El Albacete Balompié, único superviviente de la categoría de Plata tras eliminar de forma inesperada al Real Madrid, jugará como local en el Carlos Belmonte.
El Betis espera a su rival en Copa y mira al duelo europeo ante el PAOK pendiente de Antony y con Deossa ya de vuelta
Nelson Deossa deja atrás el cuadro febril y se reincorpora a los entrenamientos de cara al duelo europeo del Betis en Grecia el próximo jueves. Antony, con dolor en el pubis, se quedó haciendo trabajo en el gimnasio.
Cuándo se jugarán los cuartos, las semifinales y la final de la Copa del Rey
- Cuartos de final: entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero de 2026.
- Semifinales: la ida se disputará entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero y la vuelta entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo.
- Final en La Cartuja: fijada en principio para el sábado 25 de abril, se estudia adelantarla al sábado 18 o atrasarla al sábado 2 de mayo.
La fecha de la final de la Copa del Rey en Sevilla sigue en el aire: estudian ponerla el 18 de abril o el 2 de mayo
La continuidad del Betis en Europa es uno de los factores que tiene en cuenta la Federación, "aunque no es el único", según apuntan desde la RFEF, que un principio fijó el partido el sábado de Feria.
Horario y dónde ver el sorteo de cuartos de final de Copa del Rey en directo
Las posibles eliminatorias quedarán definidas en el sorteo que tendrá lugar el próximo lunes 19 de enero, desde las 13:00 horas, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En ese acto, el Real Betis Balompié conocerá el rival al que deberá eliminar para acceder a las semifinales de la competición. El sorteo correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 podrá verse en directo a través de Movistar Plus y Teledeporte, y también se emitirá en streaming en el canal oficial de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol.
Así llega el Betis y este es su calendario hasta los cuartos de final
En LaLiga, el conjunto verdiblanco llega lanzado tras firmar un sólido triunfo en el estadio de La Cartuja frente al Villarreal, al que superó por 2-0 con tantos de Aitor Ruibal y Pablo Fornals. Antes de afrontar el compromiso copero, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini tendrá dos citas ligueras más en el horizonte: este domingo visitará Mendizorroza para medirse al Deportivo Alavés y el próximo 1 de febrero regresará a su feudo para enfrentarse al Valencia.
