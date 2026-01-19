Sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey; en directo | El Betis espera a su rival

Horario y dónde ver el sorteo de cuartos de final de Copa del Rey en directo

Las posibles eliminatorias quedarán definidas en el sorteo que tendrá lugar el próximo lunes 19 de enero, desde las 13:00 horas, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En ese acto, el Real Betis Balompié conocerá el rival al que deberá eliminar para acceder a las semifinales de la competición. El sorteo correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 podrá verse en directo a través de Movistar Plus y Teledeporte, y también se emitirá en streaming en el canal oficial de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol.