Real Betis

Rodrigo Riquelme sufre una lesión muscular y será baja ante el Paok y el Alavés

El extremo bético se tuvo que retirar del entrenamiento de este lunes

Rodrigo Riquelme reacciona durante el partido correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga entre el Real Oviedo y el Real Betis.

Rodrigo Riquelme reacciona durante el partido correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga entre el Real Oviedo y el Real Betis. / Eloy Alonso / EFE

El Correo

El Correo

Sevilla

El extremo Rodrigo Riquelme sufre una lesión "miotendinosa proximal leve del músculo aductor largo izquierdo" que le obligó a retirarse del entrenamiento del pasado lunes, informó este martes el Betis en un comunicado, en el que no especifica el tiempo de baja, aunque se da como seguro que no podrá jugar el próximo jueves en Salónica ante el Paok griego, en la Liga Europa, ni el domingo en Vitoria ante el Alavés, en LaLiga.

"Nuestro jugador Rodrigo Riquelme sufrió unas molestias durante el entrenamiento de ayer. Tras la valoración y pruebas que se le han realizado se confirma que tiene una lesión miotendinosa proximal leve del músculo aductor largo izquierdo. La fecha de su regreso al trabajo con el grupo dependerá de su evolución", apunta el parte médico facilitado por el club.

El extremo, que llegó esta temporada al Betis procedente del Atlético de Madrid, se une a la lista de bajas por lesión en el equipo que entrena el chileno Manuel Pellegrini, que ya estaba formada por el lateral derecho Héctor Bellerín, el delantero colombiano Cucho Hernández, el lateral izquierdo dominicano Junior Firpo, el mediopunta Isco Alarcón y el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat.

Además, el delantero congoleño Cédric Bakambu no podrá jugar el partido europeo al estar sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, aunque por este motivo ya sí estará disponible el lateral izquierdo suizo Ricardo Rodríguez, quien cumplió su suspensión en la anterior jornada ante el Zinamo de Zagreb croata.

Rodrigo Riquelme sufre una lesión muscular y será baja ante el Paok y el Alavés

