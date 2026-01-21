Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Betis

Alineaciones y horario del PAOK-Betis: Pablo García apunta al once de Pellegrini

El conjunto de Manuel Pellegrini viaja a Grecia con ocho ausencias del primer equipo, entre ellas Antony con problemas en el pubis

El delantero del Betis, Pablo García, en el Estadio Municipal Sergio León en el Palma del Río-Betis de Copa del Rey.

El delantero del Betis, Pablo García, en el Estadio Municipal Sergio León en el Palma del Río-Betis de Copa del Rey. / José Manuel Vidal / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié tendrá este jueves el séptimo partido de la liguilla de Europa League que lo llevará hasta Salónica para medirse al PAOK, líder de la liga helena y decimoctavo clasificado en la competición continental con nueve puntos en seis encuentros.

Hasta el norte de Grecia ha viajado esta mañana el conjunto de Manuel Pellegrini después de atender el presidente de la entidad de las trece barras, Ángel Haro, a los medios de comunicación en la terminal de salidas del Aeropuerto de San Pablo de Sevilla.

Con ocho bajas ha emprendido rumbo a Salónica el Betis, entre ellas algunas de gran importancia para el Ingeniero como Sofyan Amrabat, Isco Alarcón, Antony y Cucho Hernández, y alguna de última hora como Rodrigo Riquelme, que deberá parar por una lesión miotendinosa proximal leve del músculo aductor largo izquierdo. Héctor Bellerín y Junior Firpo están en la enfermería y Cédric Bakambu, por acumulación de tarjetas, completa la nómina de ausencias.

Las lesiones condicionan a Pellegrini en el camino a sellar el pase a octavos

El Betis viaja a Grecia con el único objetivo de regresar con tres puntos que casi le darían, e incluso podría ser matemático, la clasificación a octavos de final de la UEFA Europa League, evitando un playoff a final de febrero que llegaría en un momento de la temporada que recargaría más si cabe un calendario exageradamente cargado de partidos.

Una de las novedades en un once renovado puede ser Pau López, que no juega desde octubre y que lleva tiempo recuperado. El catalán tiene que empezar a coger sensaciones y poder ser una alternativa a Álvaro Valles, que lo ha disputado todo menos Copa -ahí es fijo Adrián hasta la fecha-.

Por delante del guardameta de Girona debería estar Ángel Ortiz en el carril diestro, con Diego Llorente y Valentín Gómez en el eje y Ricardo Rodríguez en el lateral zurdo.

En el centro del campo, con Nelson Deossa habiendo superado el cuadro febril, debe estar en el once, más si cabe tras descansar ante el Villarreal. El de Marmato, que está yendo a más, debería estar acompañado junto a Sergi Altimira. Marc Roca podría ser la alternativa al de Cardedeu. Lo de Amrabat va para largo.

Sin Antony, entre algodones por la pubalgia -algo que le molestará hasta el momento futuro en el que decida operarse-, Pablo García apunta a la titularidad. El canterano tendrá de esta forma una oportunidad que viene demandando en un choque en el que buscará demostrarle a Pellegrini que debe tener más minutos para que su progresión en la élite no se frene, todo después de que el mismo técnico verdiblanco dijera que en este mercado no era momento de buscarle salida.

Otro de los que no está en un día en el que hubiera sido de la partida seguramente es Rodrigo Riquelme. Sin el madrileño y con Abde recién llegado de la Copa África puede que Pellegrini repita con Pablo Fornals y Giovani Lo Celso en la mediapunta, cayendo por momentos uno de los dos a banda aunque iniciando en ese perfil izquierdo del ataque el rosarino y quedándose en el centro el castellonense.

Cédric Bakambu es baja por acumulación de tarjetas, por lo que Chimy Ávila apunta al once con Aitor Ruibal como alternativa al argentino y también a Pablo García y Ángel Ortiz, dada la polivalencia del capitán verdiblanco de Sallent.

Horario del partido entre el PAOK de Salónica FC - Real Betis Balompié

El conjunto de Manuel Pellegrini viajará hasta Grecia en la jornada 7 de la liguilla de Europa League para medirse al PAOK de Salónica de Răzvan Lucescu este jueves 22 de enero a partir de las 18:45 horas en el Toumba Stadium.

Dónde ver por televisión el PAOK- Real Betis Balompié

El encuentro entre el PAOK de Salónica FC de Răzvan Lucescu y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar / 115 en Orange) y LaLiga TV Bar 3 (dial 302) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

