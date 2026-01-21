Ángel Haro, sobre la llegada de un delantero: "Hay que sentarse con Pellegrini y ver cuáles son los requerimientos desde su punto de vista"

El Real Betis Balompié disputará este jueves su séptimo partido de Europa League. Lo hará en Grecia, en Salónica ante el PAOK en un encuentro al que los de Manuel Pellegrini llegan con muchas bajas en la convocatoria y con muchos canteranos en la misma.

En el aeropuerto de Sevilla antes de partir para el país heleno ha atendido el presidente de la entidad verdiblanca, Ángel Haro, a los medios de comunicación. "Antes que nada querría mostrar mis condolencias a los familiares por este terrible accidente ferroviario que hemos tenido en los últimos días".

Optimismo de cara al PAOK: "Es verdad que hay bastantes bajas, pero es un partido importante para el futuro. Es un compromiso importante del grupo y seguro que vamos a tener un resultado positivo".

Estar entre los ocho primeros: "Creo que el corte para estar entre los ocho primeros va a estar en torno a 17-18 puntos, con lo cual ganar en Grecia supondría prácticamente estar ahí. Como mucho creo que faltaría un puntito más. Por tanto, es un partido muy importante".

Objetivos clasificatorios del Betis

Balance de la primera vuelta en Liga y de los partidos coperos y europeos: "El balance es positivo, claramente positivo, porque estamos, en cuanto a Copa del Rey, estamos totalmente vivos, con una competición muy ilusionante, un partido en nuestra casa ante el Atlético de Madrid. En Europa League estamos ahí, creo que a un punto del primero. Y en Liga estamos en puestos europeos. Siempre uno puede pedir más y obviamente hay que pedir más, pero estamos satisfechos".

Una hoja de ruta clara: "No, nosotros tenemos una hoja de ruta bien marcada, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Y esto es fútbol y es normal que cuando el equipo gane haya un optimismo, y cuando el equipo pierda, pues, haya cierto pesimismo o cierto replanteo de cosas. Pero nosotros tenemos muy claro, a nivel de órgano de la administración, cuál es la hoja de ruta".

Objetivo en Liga: "Lo máximo a lo que se pueda aspirar es ganar una Liga, evidentemente. Siendo realista o en el contexto donde se mueve el Betis, tanto económicamente como en todos los sentidos, es estar lo más arriba posible. Creo que un quinto puesto es muy buena temporada y por encima de eso es una temporada excelente".

Operación de Amrabat: "Establecer tiempos en temas médicos, sabéis que es muy complejo porque depende de cada persona. A mí sí me gustaría decir, digo porque lee uno algunas dudas, el compromiso absoluto de Sofyan con el Betis. Evidentemente, también quiere estar con su selección, pero recuerdo después de la lesión cómo vino una persona de su confianza para tratarlo intentando llegar al derbi. También intentó jugar ante el Barcelona, pero al final también el cuerpo de alguna manera reacciona y no estaba bien. No estaba bien y lo hemos visto que tampoco ha podido jugar con Marruecos prácticamente".

Mercado de invierno

Continuidad de Amrabat: "Estamos hablando con él, estamos muy contentos con su rendimiento. Ahora que se ponga bien lo antes posible y que siga ayudando al equipo".

Futuro de Chimy Ávila: "Los mercados invernales o cualquier tipo de mercado lo afrontamos como una oportunidad en todos los sentidos. Cuando hay algún planteamiento, cuando se produce un planteamiento, pues nos sentamos con el jugador, con las partes y analizamos la opción. Entended que tampoco os pueda dar mucho detalle de movimientos del mercado".

Refuerzos en invierno: "Siempre es verdad que este tipo de mercado se agiliza o se acelera en los últimos días o las últimas semanas. Ya estamos prácticamente en esa ventana. Pero tampoco le puedo decir con determinación si vamos a tener incorporaciones porque ya sabéis también que en nuestro caso, en plantilla deportiva, este año es el máximo de nuestra historia y tenemos que tener un equilibrio entre la ambición deportiva y nuestros números, nuestra situación económica".

¿Un delantero?: "No, la idea es estar atentos. Como en cualquier tipo de mercado también hay que tener en cuenta que una cosa es la perspectiva o las expectativas o incluso la percepción que pueda tener un aficionado que podamos tener y luego también hay que sentarse con el entrenador y ver exactamente cuáles son los requerimientos que hay desde su punto de vista".

Vender para fichar: Bueno, depende de los importes. Al final, tener un poco de remanente siempre, como tú hablas con los presupuestos priori o posteriori, si el jugador demuestra que tiene un ingreso no considerado al inicio de temporada, siempre tiene algo de holgura, pequeña holgura y, por supuesto, sería razonable que si viene alguien para darle también".

Ninguna locura económica: "Siempre hemos sido muy ambiciosos deportivamente, incluso en momentos determinados, como sabéis, avalando, pero tenemos que ser conscientes de que no podemos hacer ningún tipo de locura económica y hay que tener los pies en el suelo".

Estado de Isco Alarcón

La vuelta de Isco, el mejor fichaje: "Más que el mejor fichaje es que tenemos muchas ganas de que venga nuestro capitán. Él también tiene ganas de ayudar a sus compañeros, de ayudar el equipo. Es un jugador muy importante, muy determinante. No solo sería en el Betis, sino en cualquier equipo de Europa y es importante que vuelva".

¿Preocupación por Isco?: "No, preocupación no. Estamos intentándole ayudar a que esto sea lo más rápido posible, pero sabéis que las lesiones tienen su tiempo. Ya digo, él es el primero que quiere volver cuanto antes".

Ángel Haro sobre la construcción del Villamarín

Nuevo Benito Villamarín: "Desde mi última intervención, que fue en la Junta, explicando con detenimiento los plazos, se vienen cumpliendo escrupulosamente y bueno, estamos cumpliendo la hoja de ruta relativa al estadio y al final serán tres años, pero soy optimista con los plazos y con los números. La construcción ya se va a empezar dentro de poquito, lo que son los muros pantalla, mayo, junio y cuando se va a ver un gran volumen de construcción, es en torno a junio".

Sorteo de Copa del Rey: "Me ha gustado en el aspecto, digamos, de actuar como local, es un rival muy complejo, pero el hecho de que estemos en casa, yo creo que es iguala la eliminatoria".